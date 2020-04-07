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باكستان.. مهرب مخدرات عائد من إيطاليا ينقل "كورونا" إلى 49 سجيناً

زيادة احتمالات تفشي العدوى ببقية السجون

أصيب 49 سجيناً على الأقل بفيروس كورونا المستجد في سجن في لاهور في شرق باكستان، كان نقل إليه مهرب مخدرات عائد من إيطاليا، على ما أعلنت السلطات، ما يؤشر إلى احتمال انتشار الوباء بقوة في سجون البلاد، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (اليوم).

وبين حاكم ولاية بنجاب عثمان بوزدار التي يقطنها 100 مليون نسمة في تغريدة، أن البنجاب يوجد بها حتى الآن 1918 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، 49 منهم هم في الحجر في سجن كامب جايل.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم سلطات السجون في بنجاب أمير رؤوف خواجة، أن السلطات كانت على تواصل مع أول سجين تبينت إصابته في 23 مارس (آذار).

وأضاف "خواجة" أن باكستانياً أوقف بتهمة تهريب المخدرات نقل إلى هذا السجن في 9 مارس عقب عودته من إيطاليا، وبعد 14 يوماً من سجنه، تبينت إصابته بالوباء.

وبين المتحدث أن السجين نقل مذاك إلى المستشفى، لكن العدوى انتقلت داخل القسم الذي كان يقيم فيه في السجن، ووضع السجناء الموجودون هناك في الحجر. وجرى تعقيم المنطقة بالكلور من أجل التخلص من الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان.. مهرب مخدرات عائد من إيطاليا ينقل "كورونا" إلى 49 سجيناً
سبق

أصيب 49 سجيناً على الأقل بفيروس كورونا المستجد في سجن في لاهور في شرق باكستان، كان نقل إليه مهرب مخدرات عائد من إيطاليا، على ما أعلنت السلطات، ما يؤشر إلى احتمال انتشار الوباء بقوة في سجون البلاد، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (اليوم).

وبين حاكم ولاية بنجاب عثمان بوزدار التي يقطنها 100 مليون نسمة في تغريدة، أن البنجاب يوجد بها حتى الآن 1918 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، 49 منهم هم في الحجر في سجن كامب جايل.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم سلطات السجون في بنجاب أمير رؤوف خواجة، أن السلطات كانت على تواصل مع أول سجين تبينت إصابته في 23 مارس (آذار).

وأضاف "خواجة" أن باكستانياً أوقف بتهمة تهريب المخدرات نقل إلى هذا السجن في 9 مارس عقب عودته من إيطاليا، وبعد 14 يوماً من سجنه، تبينت إصابته بالوباء.

وبين المتحدث أن السجين نقل مذاك إلى المستشفى، لكن العدوى انتقلت داخل القسم الذي كان يقيم فيه في السجن، ووضع السجناء الموجودون هناك في الحجر. وجرى تعقيم المنطقة بالكلور من أجل التخلص من الفيروس.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:30 PM

باكستان.. مهرب مخدرات عائد من إيطاليا ينقل "كورونا" إلى 49 سجيناً

زيادة احتمالات تفشي العدوى ببقية السجون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب 49 سجيناً على الأقل بفيروس كورونا المستجد في سجن في لاهور في شرق باكستان، كان نقل إليه مهرب مخدرات عائد من إيطاليا، على ما أعلنت السلطات، ما يؤشر إلى احتمال انتشار الوباء بقوة في سجون البلاد، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (اليوم).

وبين حاكم ولاية بنجاب عثمان بوزدار التي يقطنها 100 مليون نسمة في تغريدة، أن البنجاب يوجد بها حتى الآن 1918 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، 49 منهم هم في الحجر في سجن كامب جايل.

من ناحيته، ذكر المتحدث باسم سلطات السجون في بنجاب أمير رؤوف خواجة، أن السلطات كانت على تواصل مع أول سجين تبينت إصابته في 23 مارس (آذار).

وأضاف "خواجة" أن باكستانياً أوقف بتهمة تهريب المخدرات نقل إلى هذا السجن في 9 مارس عقب عودته من إيطاليا، وبعد 14 يوماً من سجنه، تبينت إصابته بالوباء.

وبين المتحدث أن السجين نقل مذاك إلى المستشفى، لكن العدوى انتقلت داخل القسم الذي كان يقيم فيه في السجن، ووضع السجناء الموجودون هناك في الحجر. وجرى تعقيم المنطقة بالكلور من أجل التخلص من الفيروس.

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