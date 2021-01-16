اشتمل المعرض على لوحات توجيهية وإرشادية للتوعية بخطر الابتزاز وطرق المبتزين ومطالبهم وطرق العلاج، وتنويه برقم الرئاسة الموحد للإبلاغ عن الابتزاز " 1909 "، فيما شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات والأطفال الذين استمعوا للشرح عن مكونات ودلالات المعرض من الأعضاء.

نظمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بارق معرض التوعية بخطر الابتزاز في القرية التراثية بالمحافظة لمدة 5 أيام وذلك بموافقة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند ومدير فرع رئاسة منطقه عسير الشيخ جابر الشهري وبدعم محافظ بارق.

شاهد.. "هيئة بارق " تقيم معرضاً للتوعية بمخاطر الابتزاز في القرية التراثية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-15 نظمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بارق معرض التوعية بخطر الابتزاز في القرية التراثية بالمحافظة لمدة 5 أيام وذلك بموافقة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند ومدير فرع رئاسة منطقه عسير الشيخ جابر الشهري وبدعم محافظ بارق. اشتمل المعرض على لوحات توجيهية وإرشادية للتوعية بخطر الابتزاز وطرق المبتزين ومطالبهم وطرق العلاج، وتنويه برقم الرئاسة الموحد للإبلاغ عن الابتزاز " 1909 "، فيما شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات والأطفال الذين استمعوا للشرح عن مكونات ودلالات المعرض من الأعضاء.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 10:41 PM

شاهد.. "هيئة بارق " تقيم معرضاً للتوعية بمخاطر الابتزاز في القرية التراثية اشتمل على لوحات توجيهية عن أساليب المبتزين وطرق الوقاية منهم





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نظمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بارق معرض التوعية بخطر الابتزاز في القرية التراثية بالمحافظة لمدة 5 أيام وذلك بموافقة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند ومدير فرع رئاسة منطقه عسير الشيخ جابر الشهري وبدعم محافظ بارق.

اشتمل المعرض على لوحات توجيهية وإرشادية للتوعية بخطر الابتزاز وطرق المبتزين ومطالبهم وطرق العلاج، وتنويه برقم الرئاسة الموحد للإبلاغ عن الابتزاز " 1909 "، فيما شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات والأطفال الذين استمعوا للشرح عن مكونات ودلالات المعرض من الأعضاء.