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39 متدرباً من إندونيسيا والسنغال يقضون 125 ساعة تدريبية بجامعة أم القرى

في دورات نفذها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في صيف 1440هـ

تسلم مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، اليوم الثلاثاء، تقرير الدورات العلمية والتدريبية التي نفذها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال صيف 1440هـ لـ 39 متدرباً من معلمي اللغة العربية بإندونيسيا والسنغال، من عميد المعهد الدكتور حسن بخاري، بحضور وكلاء المعهد ومشرفي البرنامج التدريبي، وذلك بمكتبه بالعابدية.

وفي التفاصيل، بين الدكتور حسن بخاري أن البرنامج نفذ لـ 39 متدرباً من دولتي إندونيسيا والسنغال خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الهدف من إقامته يأتي لخدمة اللغة العربية والاهتمام بمعلميها وتزويدهم بالعديد من المهارات العلمية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التعليمية في بلدانهم، وتعزيز الثقافة الإسلامية بمنهجها الصحيح.

وقال: إن المتدربين قضوا خلال البرنامج التدريبي نحو 125 ساعة تدريبية عبر 13 حقيبة تم من خلالها تدريبهم على مهارات تدريس المحادثة والاستماع، والقراءة والكتابة، وعناصر اللغة ومفرداتها، وبناء وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، والتقنية وتعليم اللغات، واختبارات اللغة، إضافة إلى حقائب التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه والمذاهب الفكرية والفقهية المعاصرة، وخصائص الشريعة الإسلامية، ومهارات التعامل مع الآخرين.

وثمن الدكتور عبدالله بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من أجل استضافة طلبة المنح وتعليمهم مفاهيم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية، ليكونوا سفراء في بلدانهم للغة القرآن الكريم، منوهاً بمؤازرة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتنفيذ هذا البرنامج، مشيداً بجهود عميد ووكلاء المعهد وكافة العاملين على تنفيذ البرنامج حتى خرج بالطريقة التي تليق بمكانة الجامعة التعليمية.

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39 متدرباً من إندونيسيا والسنغال يقضون 125 ساعة تدريبية بجامعة أم القرى
سبق

تسلم مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، اليوم الثلاثاء، تقرير الدورات العلمية والتدريبية التي نفذها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال صيف 1440هـ لـ 39 متدرباً من معلمي اللغة العربية بإندونيسيا والسنغال، من عميد المعهد الدكتور حسن بخاري، بحضور وكلاء المعهد ومشرفي البرنامج التدريبي، وذلك بمكتبه بالعابدية.

وفي التفاصيل، بين الدكتور حسن بخاري أن البرنامج نفذ لـ 39 متدرباً من دولتي إندونيسيا والسنغال خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الهدف من إقامته يأتي لخدمة اللغة العربية والاهتمام بمعلميها وتزويدهم بالعديد من المهارات العلمية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التعليمية في بلدانهم، وتعزيز الثقافة الإسلامية بمنهجها الصحيح.

وقال: إن المتدربين قضوا خلال البرنامج التدريبي نحو 125 ساعة تدريبية عبر 13 حقيبة تم من خلالها تدريبهم على مهارات تدريس المحادثة والاستماع، والقراءة والكتابة، وعناصر اللغة ومفرداتها، وبناء وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، والتقنية وتعليم اللغات، واختبارات اللغة، إضافة إلى حقائب التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه والمذاهب الفكرية والفقهية المعاصرة، وخصائص الشريعة الإسلامية، ومهارات التعامل مع الآخرين.

وثمن الدكتور عبدالله بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من أجل استضافة طلبة المنح وتعليمهم مفاهيم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية، ليكونوا سفراء في بلدانهم للغة القرآن الكريم، منوهاً بمؤازرة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتنفيذ هذا البرنامج، مشيداً بجهود عميد ووكلاء المعهد وكافة العاملين على تنفيذ البرنامج حتى خرج بالطريقة التي تليق بمكانة الجامعة التعليمية.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
12:22 AM

39 متدرباً من إندونيسيا والسنغال يقضون 125 ساعة تدريبية بجامعة أم القرى

في دورات نفذها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في صيف 1440هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تسلم مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، اليوم الثلاثاء، تقرير الدورات العلمية والتدريبية التي نفذها معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها خلال صيف 1440هـ لـ 39 متدرباً من معلمي اللغة العربية بإندونيسيا والسنغال، من عميد المعهد الدكتور حسن بخاري، بحضور وكلاء المعهد ومشرفي البرنامج التدريبي، وذلك بمكتبه بالعابدية.

وفي التفاصيل، بين الدكتور حسن بخاري أن البرنامج نفذ لـ 39 متدرباً من دولتي إندونيسيا والسنغال خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن الهدف من إقامته يأتي لخدمة اللغة العربية والاهتمام بمعلميها وتزويدهم بالعديد من المهارات العلمية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التعليمية في بلدانهم، وتعزيز الثقافة الإسلامية بمنهجها الصحيح.

وقال: إن المتدربين قضوا خلال البرنامج التدريبي نحو 125 ساعة تدريبية عبر 13 حقيبة تم من خلالها تدريبهم على مهارات تدريس المحادثة والاستماع، والقراءة والكتابة، وعناصر اللغة ومفرداتها، وبناء وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، والتقنية وتعليم اللغات، واختبارات اللغة، إضافة إلى حقائب التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه والمذاهب الفكرية والفقهية المعاصرة، وخصائص الشريعة الإسلامية، ومهارات التعامل مع الآخرين.

وثمن الدكتور عبدالله بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من أجل استضافة طلبة المنح وتعليمهم مفاهيم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية، ليكونوا سفراء في بلدانهم للغة القرآن الكريم، منوهاً بمؤازرة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتنفيذ هذا البرنامج، مشيداً بجهود عميد ووكلاء المعهد وكافة العاملين على تنفيذ البرنامج حتى خرج بالطريقة التي تليق بمكانة الجامعة التعليمية.

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