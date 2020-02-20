النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في تعاون صحي تعليمي.. نصائح ل"طلاب ظلم" وتحدٍّ في "المشي"

فعاليات نظّمها مستشفى ظلم بالتعاون مع المدرسة الابتدائية والمتوسطة

استعرض مستشفى ظلم العام، صباح أمس؛ الفوائد الصحية للمشي، مقدماً الإرشادات الصحية والمناسبة للمشي لطلاب الابتدائية والمتوسطة.

جاء ذلك في تعاون صحي تعليمي بين مستشفى ظلم العام ومدرسة ظلم الابتدائية والمتوسطة للبنين؛ حيث جرى تفعيل المشروع الوطني للمشي "#امش 30"، داخل المدرسة.

وقدمت للطلاب خلال الفعاليات نصائح وإرشادات صحية، فيما استعرضت فوائد المشي وتعريف الطلاب بتطبيق خطوات المشي، ووزّعت منشورات توعوية وأقيم تحدّي المشي بين الطلاب.

يشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة، تتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي؛ وذلك عبر العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات؛ أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وتعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يومياً).

مستشفى ظلم العام امش 30

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
في تعاون صحي تعليمي.. نصائح ل"طلاب ظلم" وتحدٍّ في "المشي"
سبق

استعرض مستشفى ظلم العام، صباح أمس؛ الفوائد الصحية للمشي، مقدماً الإرشادات الصحية والمناسبة للمشي لطلاب الابتدائية والمتوسطة.

جاء ذلك في تعاون صحي تعليمي بين مستشفى ظلم العام ومدرسة ظلم الابتدائية والمتوسطة للبنين؛ حيث جرى تفعيل المشروع الوطني للمشي "#امش 30"، داخل المدرسة.

وقدمت للطلاب خلال الفعاليات نصائح وإرشادات صحية، فيما استعرضت فوائد المشي وتعريف الطلاب بتطبيق خطوات المشي، ووزّعت منشورات توعوية وأقيم تحدّي المشي بين الطلاب.

يشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة، تتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي؛ وذلك عبر العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات؛ أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وتعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يومياً).

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:56 PM

في تعاون صحي تعليمي.. نصائح ل"طلاب ظلم" وتحدٍّ في "المشي"

فعاليات نظّمها مستشفى ظلم بالتعاون مع المدرسة الابتدائية والمتوسطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
205

استعرض مستشفى ظلم العام، صباح أمس؛ الفوائد الصحية للمشي، مقدماً الإرشادات الصحية والمناسبة للمشي لطلاب الابتدائية والمتوسطة.

جاء ذلك في تعاون صحي تعليمي بين مستشفى ظلم العام ومدرسة ظلم الابتدائية والمتوسطة للبنين؛ حيث جرى تفعيل المشروع الوطني للمشي "#امش 30"، داخل المدرسة.

وقدمت للطلاب خلال الفعاليات نصائح وإرشادات صحية، فيما استعرضت فوائد المشي وتعريف الطلاب بتطبيق خطوات المشي، ووزّعت منشورات توعوية وأقيم تحدّي المشي بين الطلاب.

يشار إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة، تتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي؛ وذلك عبر العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات؛ أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وتعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات (لا تقل عن 8000 خطوة يومياً).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,823

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة