128 مليار دولار.. المبلغ المفقود بتركيا يظهر على جسم سفينة حربية

رقم لا يزال يزعج حكومة أردوغان فسارعت بتغييره إلى "السفينة المتحف"

لا يزال رقم “128 مليار دولار” يمثل إزعاجاً للحكومة في تركيا بعدما أطلقت المعارضة حملة للكشف عن مصير هذا المبلغ المختفي من احتياطي البنك المركزي.

وتبين أن سفينة حربية تركية تم استخدامها في معركة قبرص وتم تحويلها إلى متحف بساحل yavuz çıkarma تحمل الرمز “Ç128”.

وبسبب التشابه في الرقم وارتباطه في الأذهان بالمبلغ المفقود من البنك المركزي التركي، تم استبدال الرمز “Ç128” بعبارة “السفينة المتحف”.

موقع GazeddaKıbrıs.com، الذي يبث بالتركية في شمال قبرص نشر خبراً بشأن السفينة المستخدمة في المعركة التي أطلقتها تركيا بجزيرة قبرص عام 1974 في ساحل yavuz çıkarma.

ولفت الموقع إلى أن السفينة التي تحمل رقم 128 بمثابة رسالة من سلطات قبرص التركية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكر الموقع وفق صحيفة زمان أن رقم 128 ارتبط بحالة جدل في تركيا بسبب المبلغ المفقود من أرصدة البنك المركزي التركي.

وعقب نشر الموقع هذا الخبر تم نقل السفينة التاريخية إلى الترسانة على وجه السرعة وإزالة رقم 128 من عليها.

وذكر الموقع أنه تم كتابة عبارة ” السفينة المتحف” محل عبارة “Ç128”.

وكان وزير المالية التركي لطفي إلفان علق على قضية فقدان 128 مليار دولار من البنك المركزي بتصريحات تشير إلى أن المركزي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيراً من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.



