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أخطأ فلم تلتفت لمنصبه.. الشرطة تحذر زوج ملكة بريطانيا

متحدث باسمها وصفه بـ"السائق"

تلقى الأمير فيليب (97 عامًا) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرًا من الشرطة، بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان فيما يبدو، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

ووفقًا لما أوردته "رويترز" اليوم (الأحد)، نشرت صحف صورًا لفيليب وهو يقود سيارة لاند روفر أمس في ضيعة ساندرينجهام في نورفولك، التي يمكث فيها هو والملكة، ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان على طريق عام.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن على علم بالصور، وجهت النصائح المناسبة للسائق، وهذا وفقًا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".

من جهتها، سُئلت متحدثة باسم الأمير فيليب عن حادث السبت فقالت: "الأمر بيد شرطة نورفولك".

ونجا الأمير فيليب الثلاثاء الماضي من حادث، بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينجهام.

ولم يصب الأمير بسوء، غير أن سائقة السيارة الأخرى، التي تبلغ من العمر 28 عامًا أصيبت بجروح في ركبتها، وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عامًا) وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر، ونقلوا إلى المستشفى لكن خرجوا منها لاحقًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أخطأ فلم تلتفت لمنصبه.. الشرطة تحذر زوج ملكة بريطانيا
سبق

تلقى الأمير فيليب (97 عامًا) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرًا من الشرطة، بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان فيما يبدو، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

ووفقًا لما أوردته "رويترز" اليوم (الأحد)، نشرت صحف صورًا لفيليب وهو يقود سيارة لاند روفر أمس في ضيعة ساندرينجهام في نورفولك، التي يمكث فيها هو والملكة، ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان على طريق عام.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن على علم بالصور، وجهت النصائح المناسبة للسائق، وهذا وفقًا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".

من جهتها، سُئلت متحدثة باسم الأمير فيليب عن حادث السبت فقالت: "الأمر بيد شرطة نورفولك".

ونجا الأمير فيليب الثلاثاء الماضي من حادث، بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينجهام.

ولم يصب الأمير بسوء، غير أن سائقة السيارة الأخرى، التي تبلغ من العمر 28 عامًا أصيبت بجروح في ركبتها، وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عامًا) وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر، ونقلوا إلى المستشفى لكن خرجوا منها لاحقًا.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
07:01 PM

أخطأ فلم تلتفت لمنصبه.. الشرطة تحذر زوج ملكة بريطانيا

متحدث باسمها وصفه بـ"السائق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الأمير فيليب (97 عامًا) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرًا من الشرطة، بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان فيما يبدو، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

ووفقًا لما أوردته "رويترز" اليوم (الأحد)، نشرت صحف صورًا لفيليب وهو يقود سيارة لاند روفر أمس في ضيعة ساندرينجهام في نورفولك، التي يمكث فيها هو والملكة، ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان على طريق عام.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن على علم بالصور، وجهت النصائح المناسبة للسائق، وهذا وفقًا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".

من جهتها، سُئلت متحدثة باسم الأمير فيليب عن حادث السبت فقالت: "الأمر بيد شرطة نورفولك".

ونجا الأمير فيليب الثلاثاء الماضي من حادث، بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينجهام.

ولم يصب الأمير بسوء، غير أن سائقة السيارة الأخرى، التي تبلغ من العمر 28 عامًا أصيبت بجروح في ركبتها، وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عامًا) وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر، ونقلوا إلى المستشفى لكن خرجوا منها لاحقًا.

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