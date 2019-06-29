في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

نسبة التعافي بلغت 98,2%

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.