في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا
نسبة التعافي بلغت 98,2%
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-29
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:38 PM
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.