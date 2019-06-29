النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

نسبة التعافي بلغت 98,2%

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:38 PM

في 24 ساعة.. فلسطين تسجل 162 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

نسبة التعافي بلغت 98,2%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
31

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة، و162 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و154 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 16 مصابًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,078

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة