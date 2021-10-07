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الهلال يعود لتدريباته الاعتيادية.. والسداسي يواصل التأهيل

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف المنافسات، بعد الانتهاء من أيام التوقف الدولي.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، مناورة فنية.

حيث فرض الجهاز الفني تدريبات الكرات العرضية والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وواصل اللاعبون المصابون "عبدالله عطيف، محمد البريك، سالم الدوسري، سعد الناصر، محمد القحطاني، وماثيوس بيريرا" برامجهم العلاجية والتأهيلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعود لتدريباته الاعتيادية.. والسداسي يواصل التأهيل
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف المنافسات، بعد الانتهاء من أيام التوقف الدولي.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، مناورة فنية.

حيث فرض الجهاز الفني تدريبات الكرات العرضية والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وواصل اللاعبون المصابون "عبدالله عطيف، محمد البريك، سالم الدوسري، سعد الناصر، محمد القحطاني، وماثيوس بيريرا" برامجهم العلاجية والتأهيلية.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
08:25 PM

الهلال يعود لتدريباته الاعتيادية.. والسداسي يواصل التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف المنافسات، بعد الانتهاء من أيام التوقف الدولي.

حيث ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ إذ اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، مناورة فنية.

حيث فرض الجهاز الفني تدريبات الكرات العرضية والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

وواصل اللاعبون المصابون "عبدالله عطيف، محمد البريك، سالم الدوسري، سعد الناصر، محمد القحطاني، وماثيوس بيريرا" برامجهم العلاجية والتأهيلية.

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