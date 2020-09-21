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المملكة تشارك في الاجتماع "61" للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الجمعية العامة تُعقد في جنيف خلال المدة من 21 - 25 سبتمبر

شاركت المملكة، ممثلةً بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، افتراضياً، في اجتماع الجمعية العمومية للدول الأعضاء (61) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المنعقد في مقرها الرئيس بمدينة جنيف السويسرية، وذلك خلال المدة من 21 - 25 سبتمبر 2020م.

وترأس وفد المملكة المشارك في الجمعية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.

وألقى كلمة المملكة بالنيابة سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، التي قدم فيها التهنئة لدارين تانغ بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيداً بتوجه المنظمة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمالها وخدماتها.

وأشار إلى إيداع صك الانضمام إلى "اتفاق لوكارنو" و"اتفاق فيينا"، مؤكداً أن المملكة تستهدف الانضمام للكثير من المعاهدات في نهاية العام الجاري.

وأكد أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملت على إنشاء لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية واستحداث وتطوير بعض قوانين الملكية الفكرية.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تشديد احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث قامت بعدة حملات تفتيشية نتج عنها رصد أكثر من 1000 موقع إلكتروني وحجب 230 موقعاً منتهكاً، وإجراء عدد من الحملات التفتيشية لأكثر من 300 محل، ومصادرة أكثر من 5000 مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

ولفت "الواصل" إلى تنظيم المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية على هامش استضافة المملكة للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تشارك في الاجتماع "61" للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
سبق

شاركت المملكة، ممثلةً بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، افتراضياً، في اجتماع الجمعية العمومية للدول الأعضاء (61) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المنعقد في مقرها الرئيس بمدينة جنيف السويسرية، وذلك خلال المدة من 21 - 25 سبتمبر 2020م.

وترأس وفد المملكة المشارك في الجمعية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.

وألقى كلمة المملكة بالنيابة سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، التي قدم فيها التهنئة لدارين تانغ بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيداً بتوجه المنظمة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمالها وخدماتها.

وأشار إلى إيداع صك الانضمام إلى "اتفاق لوكارنو" و"اتفاق فيينا"، مؤكداً أن المملكة تستهدف الانضمام للكثير من المعاهدات في نهاية العام الجاري.

وأكد أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملت على إنشاء لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية واستحداث وتطوير بعض قوانين الملكية الفكرية.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تشديد احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث قامت بعدة حملات تفتيشية نتج عنها رصد أكثر من 1000 موقع إلكتروني وحجب 230 موقعاً منتهكاً، وإجراء عدد من الحملات التفتيشية لأكثر من 300 محل، ومصادرة أكثر من 5000 مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

ولفت "الواصل" إلى تنظيم المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية على هامش استضافة المملكة للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
05:25 PM

المملكة تشارك في الاجتماع "61" للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

الجمعية العامة تُعقد في جنيف خلال المدة من 21 - 25 سبتمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت المملكة، ممثلةً بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، افتراضياً، في اجتماع الجمعية العمومية للدول الأعضاء (61) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المنعقد في مقرها الرئيس بمدينة جنيف السويسرية، وذلك خلال المدة من 21 - 25 سبتمبر 2020م.

وترأس وفد المملكة المشارك في الجمعية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.

وألقى كلمة المملكة بالنيابة سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، التي قدم فيها التهنئة لدارين تانغ بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيداً بتوجه المنظمة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمالها وخدماتها.

وأشار إلى إيداع صك الانضمام إلى "اتفاق لوكارنو" و"اتفاق فيينا"، مؤكداً أن المملكة تستهدف الانضمام للكثير من المعاهدات في نهاية العام الجاري.

وأكد أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية عملت على إنشاء لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية واستحداث وتطوير بعض قوانين الملكية الفكرية.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تشديد احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث قامت بعدة حملات تفتيشية نتج عنها رصد أكثر من 1000 موقع إلكتروني وحجب 230 موقعاً منتهكاً، وإجراء عدد من الحملات التفتيشية لأكثر من 300 محل، ومصادرة أكثر من 5000 مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

ولفت "الواصل" إلى تنظيم المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية على هامش استضافة المملكة للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين.

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