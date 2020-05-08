النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة المؤسس بعد قرار التمديد: أعتز بالثقة الملكية وسنسعى لتحقيق تطلعات القيادة

شكر وزير التعليم على جهوده في تطوير المنظومة التعليمية

رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، خالص الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد خدمته كمدير لجامعة الملك عبدالعزيز لمدة أربع سنوات، مؤكداً على بذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي ومنسوبات الجامعة ليكونوا أهلاً لثقة القيادة وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030.

وثمن "اليوبي"، الثقة الملكية التي عدّها وساماً يعتز بها، مبيناً أن لها عظيم الأثر في تقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وتشجيعه الدائم ومساهمته في تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة وكافة قطاعات التعليم بالمملكة.


ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها ورخاءها وعزها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير جامعة المؤسس بعد قرار التمديد: أعتز بالثقة الملكية وسنسعى لتحقيق تطلعات القيادة
سبق

رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، خالص الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد خدمته كمدير لجامعة الملك عبدالعزيز لمدة أربع سنوات، مؤكداً على بذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي ومنسوبات الجامعة ليكونوا أهلاً لثقة القيادة وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030.

وثمن "اليوبي"، الثقة الملكية التي عدّها وساماً يعتز بها، مبيناً أن لها عظيم الأثر في تقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وتشجيعه الدائم ومساهمته في تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة وكافة قطاعات التعليم بالمملكة.


ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها ورخاءها وعزها.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:07 PM

مدير جامعة المؤسس بعد قرار التمديد: أعتز بالثقة الملكية وسنسعى لتحقيق تطلعات القيادة

شكر وزير التعليم على جهوده في تطوير المنظومة التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
328

رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، خالص الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد خدمته كمدير لجامعة الملك عبدالعزيز لمدة أربع سنوات، مؤكداً على بذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي ومنسوبات الجامعة ليكونوا أهلاً لثقة القيادة وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030.

وثمن "اليوبي"، الثقة الملكية التي عدّها وساماً يعتز بها، مبيناً أن لها عظيم الأثر في تقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وتشجيعه الدائم ومساهمته في تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة وكافة قطاعات التعليم بالمملكة.


ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها ورخاءها وعزها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,899
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,193
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,127

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة