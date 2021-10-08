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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على نجران وجازان وعسير

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة وضباب بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان وعسير، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، كذلك يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهاراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، وسواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على نجران وجازان وعسير
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان وعسير، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، كذلك يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهاراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، وسواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:14 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على نجران وجازان وعسير

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة وضباب بالشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، جازان وعسير، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، كذلك يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهاراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، وسواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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