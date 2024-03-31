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شاهد.. لحظة مغادرة "تميم" للقمة العربية احتجاجاً على انتقاد تركيا

بعد كلمة الأمين العام للجامعة عن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة

كشف البث التلفزيوني المصاحب للقمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس، اليوم الأحد، لحظة مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجهه للمطار، وذلك أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأفادت مواقع مقربة من قطر، بحسب العربية، بأن الشيخ تميم خرج من القمة؛ احتجاجاً على انتقاد تركيا.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط قد أكد في كلمته خلال القمة العربية التي انطلقت اليوم الأحد أن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة العربية قد فاقمتها وأطالتها.

وأشار "أبوالغيط" في كلمته إلى معاناة الشعوب العربية في مناطق كثيرة من الإرهاب، موضحاً أن الأمن القومي العربي تعرّض لأشرس التحديات في التاريخ المعاصر، ومنها التدخلات الخارجية، وخاصة من جانب تركيا وإيران.

وتابع الأمين العامة للجامعة العربية: لا نقبل أن تكون لدول إقليمية بؤر في منطقتنا العربية.

وأضاف: من غير المقبول تدخّل قوى خارجية في المنطقة العربية بما يعكس أطماعاً إمبراطورية قديمة، لافتاً إلى أن المواجهة تكون عبر الاستقواء بالمظلة العربية ضد التدخلات الإقليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لحظة مغادرة "تميم" للقمة العربية احتجاجاً على انتقاد تركيا
سبق

كشف البث التلفزيوني المصاحب للقمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس، اليوم الأحد، لحظة مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجهه للمطار، وذلك أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأفادت مواقع مقربة من قطر، بحسب العربية، بأن الشيخ تميم خرج من القمة؛ احتجاجاً على انتقاد تركيا.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط قد أكد في كلمته خلال القمة العربية التي انطلقت اليوم الأحد أن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة العربية قد فاقمتها وأطالتها.

وأشار "أبوالغيط" في كلمته إلى معاناة الشعوب العربية في مناطق كثيرة من الإرهاب، موضحاً أن الأمن القومي العربي تعرّض لأشرس التحديات في التاريخ المعاصر، ومنها التدخلات الخارجية، وخاصة من جانب تركيا وإيران.

وتابع الأمين العامة للجامعة العربية: لا نقبل أن تكون لدول إقليمية بؤر في منطقتنا العربية.

وأضاف: من غير المقبول تدخّل قوى خارجية في المنطقة العربية بما يعكس أطماعاً إمبراطورية قديمة، لافتاً إلى أن المواجهة تكون عبر الاستقواء بالمظلة العربية ضد التدخلات الإقليمية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
07:13 PM

شاهد.. لحظة مغادرة "تميم" للقمة العربية احتجاجاً على انتقاد تركيا

بعد كلمة الأمين العام للجامعة عن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
30
20,940

كشف البث التلفزيوني المصاحب للقمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس، اليوم الأحد، لحظة مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجهه للمطار، وذلك أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأفادت مواقع مقربة من قطر، بحسب العربية، بأن الشيخ تميم خرج من القمة؛ احتجاجاً على انتقاد تركيا.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط قد أكد في كلمته خلال القمة العربية التي انطلقت اليوم الأحد أن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة العربية قد فاقمتها وأطالتها.

وأشار "أبوالغيط" في كلمته إلى معاناة الشعوب العربية في مناطق كثيرة من الإرهاب، موضحاً أن الأمن القومي العربي تعرّض لأشرس التحديات في التاريخ المعاصر، ومنها التدخلات الخارجية، وخاصة من جانب تركيا وإيران.

وتابع الأمين العامة للجامعة العربية: لا نقبل أن تكون لدول إقليمية بؤر في منطقتنا العربية.

وأضاف: من غير المقبول تدخّل قوى خارجية في المنطقة العربية بما يعكس أطماعاً إمبراطورية قديمة، لافتاً إلى أن المواجهة تكون عبر الاستقواء بالمظلة العربية ضد التدخلات الإقليمية.

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