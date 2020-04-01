مكة.. ضبط مستودع عشوائي يخزّن المواد الغذائية ويفتقر للاشتراطات الصحية

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية- مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا في حي النزهة، يتم داخله تخزين المواد الغذائية ويفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.
وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية- مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا في حي النزهة، يتم داخله تخزين المواد الغذائية ويفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.
وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية- مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا في حي النزهة، يتم داخله تخزين المواد الغذائية ويفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.
وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية- مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا في حي النزهة، يتم داخله تخزين المواد الغذائية ويفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.
وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.