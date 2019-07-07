"قنابل موقوتة".. عمالة تُشعل النار تحت أسطوانات الغاز وتحذير رسمي

مطالبات بتشديد رقابة البلديات خاصة مع توسط المطاعم للأحياء السكنية

يهدد تصرف خارج عن المسؤولية تقوم به عمالة وافدة بتحويل المطاعم لقنابل موقوتة؛ وذلك بإشعال النار تحت أسطوانات الغاز غير مكترثين بالخطر المميت والعواقب الوخيمة التي قد تحدث جراء ذلك؛ بهدف زيادة تدفق الغاز؛ على حد تعبيرهم.

ووثّق مقطع فيديو، مشهدًا في أحد المطاعم؛ إلا أنه لم يحدد المكان أو الزمان؛ وسط مطالبات من المغردين بضرورة تشديد الرقابة من قِبَل البلديات على المطاعم التي تتوسط الأحياء السكنية؛ بل إن بعضها تعلوه شقق تسكنها أسر؛ مناشدين منعَ مثل تلك التصرفات وفرض عقوبات صارمة تصل للإغلاق في حال تم رصد هذا النوع من المخالفات المميتة.

من جهتها، حذّرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية من هذه الممارسات الخاطئة؛ مشيرة إلى أن البعض يلجأ -وخاصة المطاعم- إلى تسخين أسطوانات الغاز؛ بغرض زيادة التدفق بمعدل عالٍ، والذي يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة غاز البترول المسال؛ بسبب تحوله من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية؛ مما ينتج عنه انخفاض تدريجي في المعدل.

وأوضحت أن هذه الطريقة تنطوي عليها مخاطر كبيرة؛ خاصة عند تعريض الأسطوانة للهب بشكل مباشر، وطالبت باستخدام السبل الصحيحة في رفع عملية التدفق من خلال استخدام أكثر من أسطوانة، مع استخدام منظم الغاز المناسب؛ لافتة إلى أن من الأفضل استخدام خزانات الغاز المركزية في حال تحققت اشتراطات السلامة لتركيبه.