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شركتا فايزر-بيونتك تبدآن دراسة لقاح جديد يستهدف أوميكرون

تحسبًا لتضاؤل الحماية بمرور الوقت.. ولمواجهة المتحورات القادمة

أعلنت شركتا "فايزر-بيونتك"، اليوم، عن بدء دراسة إكلينيكية لإنتاج لقاح يستهدف متحور أوميكرون لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

وستشمل التجارب ثلاث مجموعات لفحص أنظمة مختلفة للقاح الشركتين الحالي وإنتاج لقاح مخصص لمتحور أوميكرون، وستعتمد الدراسة على بعض المشاركين الذين حصلوا على الجرعة التعزيزية من لقاح كوفيد19.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة المتحور الجديد وتحديد الحاجة المحتملة لإنتاج لقاحات مخصصة لمواجهة المتحورات.

وقالت كاثرين يو يانسن، نائب الرئيس الأول ورئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر: بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات التعزيزية تستمر في توفير مستوى عالٍ من الحماية ضد المتحورات وتقلل من الأعراض الشديدة لأوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد لحالة تضاؤل هذه الحماية بمرور الوقت وإنتاج لقاح جديد لمواجهة أي متحورات قد تظهر في المستقبل.

وأضافت: علينا البقاء في حالة يقظة ضد الفيروس وتحديد أساليب جديدة للحفاظ على مستوى عالٍ من الحماية، ونعتقد أن تطوير اللقاحات القائمة لمواجهة المتحورات مسألة ضرورية في جهودنا لتحقيق هذا الهدف.

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شركتا فايزر-بيونتك تبدآن دراسة لقاح جديد يستهدف أوميكرون
سبق

أعلنت شركتا "فايزر-بيونتك"، اليوم، عن بدء دراسة إكلينيكية لإنتاج لقاح يستهدف متحور أوميكرون لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

وستشمل التجارب ثلاث مجموعات لفحص أنظمة مختلفة للقاح الشركتين الحالي وإنتاج لقاح مخصص لمتحور أوميكرون، وستعتمد الدراسة على بعض المشاركين الذين حصلوا على الجرعة التعزيزية من لقاح كوفيد19.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة المتحور الجديد وتحديد الحاجة المحتملة لإنتاج لقاحات مخصصة لمواجهة المتحورات.

وقالت كاثرين يو يانسن، نائب الرئيس الأول ورئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر: بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات التعزيزية تستمر في توفير مستوى عالٍ من الحماية ضد المتحورات وتقلل من الأعراض الشديدة لأوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد لحالة تضاؤل هذه الحماية بمرور الوقت وإنتاج لقاح جديد لمواجهة أي متحورات قد تظهر في المستقبل.

وأضافت: علينا البقاء في حالة يقظة ضد الفيروس وتحديد أساليب جديدة للحفاظ على مستوى عالٍ من الحماية، ونعتقد أن تطوير اللقاحات القائمة لمواجهة المتحورات مسألة ضرورية في جهودنا لتحقيق هذا الهدف.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:22 PM

شركتا فايزر-بيونتك تبدآن دراسة لقاح جديد يستهدف أوميكرون

تحسبًا لتضاؤل الحماية بمرور الوقت.. ولمواجهة المتحورات القادمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركتا "فايزر-بيونتك"، اليوم، عن بدء دراسة إكلينيكية لإنتاج لقاح يستهدف متحور أوميكرون لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

وستشمل التجارب ثلاث مجموعات لفحص أنظمة مختلفة للقاح الشركتين الحالي وإنتاج لقاح مخصص لمتحور أوميكرون، وستعتمد الدراسة على بعض المشاركين الذين حصلوا على الجرعة التعزيزية من لقاح كوفيد19.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة المتحور الجديد وتحديد الحاجة المحتملة لإنتاج لقاحات مخصصة لمواجهة المتحورات.

وقالت كاثرين يو يانسن، نائب الرئيس الأول ورئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر: بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات التعزيزية تستمر في توفير مستوى عالٍ من الحماية ضد المتحورات وتقلل من الأعراض الشديدة لأوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد لحالة تضاؤل هذه الحماية بمرور الوقت وإنتاج لقاح جديد لمواجهة أي متحورات قد تظهر في المستقبل.

وأضافت: علينا البقاء في حالة يقظة ضد الفيروس وتحديد أساليب جديدة للحفاظ على مستوى عالٍ من الحماية، ونعتقد أن تطوير اللقاحات القائمة لمواجهة المتحورات مسألة ضرورية في جهودنا لتحقيق هذا الهدف.

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