بالأسماء.. اعتماد 22 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة بالأفلاج

تماشياً مع الخطط التي اتخذت لحماية المصلين ومنع انتشار كورونا

اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج 22 مسجداً، إضافة إلى الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بعد غد.

جاء ذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفق الخطط التي اتخذتها لحماية المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا بتحقيق الإجراءات الاحترازية في التباعد بين المصلين، وفتح عدد من المساجد لأداء صلاة الجمعة فيها في الوقت الحالي تخفيفاً عن المصلين.

وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي:

١- مسجد آل جايز في السيح الشمالي.

٢- مسجد الحزم في السيح الجنوبي.

٣- مسجد الغبة بحي آل غصاب في الأحمر.

٤- مسجد الصناعية في الأحمر.

٥- مسجد آل فهد بحي الحرجة في الأحمر.

٦- مسجد آل شليش في البديع الشمالي.

٧- مسجد مطيران حارة آل فراس في البديع الجنوبي.

٨- مسجد نزوى في البديع الجنوبي.

٩- مسجد النخيل في حي النخيل بليلى.

١٠- مسجد أبو بكر الصديق في حي الصالحية بليلى.

١١- مسجد أحمد بن حنبل في حي الغربية بليلى.

١٢- مسجد الإمام البخاري في حي الغربية بليلى.

١٣- مسجد العباس في حي الصالحية بليلى.

١٤- مسجد الإحسان في حي الملك فهد بليلى.

١٥- مسجد شريفة الحمدان بجوار مركز ليلى.

١٦- مسجد أبو هريرة -رضي الله عنه- مقابل مركز الفيصل.

١٧- مسجد الشرقي في حي الجفيدرية بليلى.

١٨- مسجد آل بشر في حي الخالدية بليلى.

١٩- مسجد محمد بن سعود في حي الدوائر بليلى.

٢٠- جامعة الأمير سطام في إسكان الجامعة.

٢١- مسجد آل جريس في مركز الصغو.

٢٢- مسجد عبدالله الفالح في حي الملك فهد بليلى.

وتقوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج، بشكل مستمر، بمتابعة وتهيئة جوامع ومساجد المحافظة وفق الشروط الاحترازية التي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنع انتشار فيروس كورونا.