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الأرصاد تنبّه "مكة و"المدينة": سُحب وأمطار حتى 8 مساء

قالت: تَصحبها رياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (جدة، القنفذة، الليث، بحرة، رابغ، خليص).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة وتستمر حتى الثامنة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بمشيئة الله، تنبيهًا عن أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (ينبع، العلا، العيص، خيبر، وادي الفرع، بدر، الحناكية، والأجزاء المجاورة).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه "مكة و"المدينة": سُحب وأمطار حتى 8 مساء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (جدة، القنفذة، الليث، بحرة، رابغ، خليص).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة وتستمر حتى الثامنة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بمشيئة الله، تنبيهًا عن أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (ينبع، العلا، العيص، خيبر، وادي الفرع، بدر، الحناكية، والأجزاء المجاورة).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:08 AM

الأرصاد تنبّه "مكة و"المدينة": سُحب وأمطار حتى 8 مساء

قالت: تَصحبها رياح نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (جدة، القنفذة، الليث، بحرة، رابغ، خليص).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة وتستمر حتى الثامنة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بمشيئة الله، تنبيهًا عن أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (ينبع، العلا، العيص، خيبر، وادي الفرع، بدر، الحناكية، والأجزاء المجاورة).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

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