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"أكاديمية هدف".. تأهيل وتطوير 945 قائدًا وقائدة في القطاع الخاص

بعد تقسيم المتدربين على 37 مجموعة.. التخرج جاء على 7 دفعات

أسفرت مخرجات أكاديمية "هدف" للقيادة، منذ إطلاقها عن تأهيل وتطوير مهارات قيادات القطاع الخاص والبالغ عددهم 945، منهم 696 ذكورًا و249 إناث، ينتمون لـ 401 منشأة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف": منهجية التدريب وآلية التنظيم في الأكاديمية تضمنت تقسيم المتدربين إلى مجموعات بلغت حتى الآن 37 مجموعة تم تخريجهم على سبع دفعات.

وتواصل الأكاديمية خططها ومستهدفاتها، إلى تمكين القيادات الوطنية الواعدة لإدارة وقيادة المنشآت بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، في سبيل تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين ورفع قدرتهم التنافسية، بما ينعكس في نهاية الأمر على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية في آلية عملها على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

وتتجسد أهدافها، في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ويتضمن البرنامج النظري والعملي خمس مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام، يتم التركيز في هذه المرحلة على بناء جدارات القيادة لفرق العمل ويتم توزيع مشروعات تطبيق التعلم خلال فترة التدريب.

وفي المرحلة الثانية من البرنامج، يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام على جدارات قيادة الأعمال، أما في المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، وفي المرحلة الخامسة؛ تتم متابعة المتدربين وتقييم أثر التدريب في بيئة العمل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أكاديمية هدف".. تأهيل وتطوير 945 قائدًا وقائدة في القطاع الخاص
سبق

أسفرت مخرجات أكاديمية "هدف" للقيادة، منذ إطلاقها عن تأهيل وتطوير مهارات قيادات القطاع الخاص والبالغ عددهم 945، منهم 696 ذكورًا و249 إناث، ينتمون لـ 401 منشأة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف": منهجية التدريب وآلية التنظيم في الأكاديمية تضمنت تقسيم المتدربين إلى مجموعات بلغت حتى الآن 37 مجموعة تم تخريجهم على سبع دفعات.

وتواصل الأكاديمية خططها ومستهدفاتها، إلى تمكين القيادات الوطنية الواعدة لإدارة وقيادة المنشآت بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، في سبيل تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين ورفع قدرتهم التنافسية، بما ينعكس في نهاية الأمر على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية في آلية عملها على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

وتتجسد أهدافها، في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ويتضمن البرنامج النظري والعملي خمس مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام، يتم التركيز في هذه المرحلة على بناء جدارات القيادة لفرق العمل ويتم توزيع مشروعات تطبيق التعلم خلال فترة التدريب.

وفي المرحلة الثانية من البرنامج، يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام على جدارات قيادة الأعمال، أما في المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، وفي المرحلة الخامسة؛ تتم متابعة المتدربين وتقييم أثر التدريب في بيئة العمل.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
02:30 PM

"أكاديمية هدف".. تأهيل وتطوير 945 قائدًا وقائدة في القطاع الخاص

بعد تقسيم المتدربين على 37 مجموعة.. التخرج جاء على 7 دفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت مخرجات أكاديمية "هدف" للقيادة، منذ إطلاقها عن تأهيل وتطوير مهارات قيادات القطاع الخاص والبالغ عددهم 945، منهم 696 ذكورًا و249 إناث، ينتمون لـ 401 منشأة في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف": منهجية التدريب وآلية التنظيم في الأكاديمية تضمنت تقسيم المتدربين إلى مجموعات بلغت حتى الآن 37 مجموعة تم تخريجهم على سبع دفعات.

وتواصل الأكاديمية خططها ومستهدفاتها، إلى تمكين القيادات الوطنية الواعدة لإدارة وقيادة المنشآت بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، في سبيل تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين ورفع قدرتهم التنافسية، بما ينعكس في نهاية الأمر على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وتعتمد الأكاديمية في آلية عملها على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

وتتجسد أهدافها، في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ويتضمن البرنامج النظري والعملي خمس مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام، يتم التركيز في هذه المرحلة على بناء جدارات القيادة لفرق العمل ويتم توزيع مشروعات تطبيق التعلم خلال فترة التدريب.

وفي المرحلة الثانية من البرنامج، يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته خمسة أيام على جدارات قيادة الأعمال، أما في المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج، وفي المرحلة الخامسة؛ تتم متابعة المتدربين وتقييم أثر التدريب في بيئة العمل.

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