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السديس: زيارة خادم الحرمين للمناطق تجسيدٌ للتلاحم بين الراعي ورعيته

قال: امتداد لما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ عهد الملك المؤسِّس

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمناطق المملكة العربية السعودية تجسيدٌ حقيقي للتلاحم بين الراعي ورعيته.

وذكر الرئيس العام أن هذه الزيارة امتدادٌ لما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ عهد الملك المؤسِّس عبدالعزيز -رحمه الله- من رعايةٍ تامة وعناية فائقة لتفقد شؤون البلاد بما يحقق نماءها وازدهارها ورخاءها وتطورها.

وأكّد أن هذه الزيارات تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين، على تحقيق التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، واهتماماً منه -أيّده الله- بالقرب من المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

واختتم الرئيس العام تصريحه سائلاً الله، أن يجعلها زيارة خير وأن يوفق الله، خادم الحرمين الشريفين لما فيه صلاح الوطن والمواطن، وأن يمد في عمره ويبلغه ما يروم في خدمة هذا الدين وخدمة هذه البلاد المباركة، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، ويحفظ على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، ويحقق ازدهارها ونماءها في ظل قيادتنا الحكيمة، رعاها الله.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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السديس: زيارة خادم الحرمين للمناطق تجسيدٌ للتلاحم بين الراعي ورعيته
سبق

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمناطق المملكة العربية السعودية تجسيدٌ حقيقي للتلاحم بين الراعي ورعيته.

وذكر الرئيس العام أن هذه الزيارة امتدادٌ لما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ عهد الملك المؤسِّس عبدالعزيز -رحمه الله- من رعايةٍ تامة وعناية فائقة لتفقد شؤون البلاد بما يحقق نماءها وازدهارها ورخاءها وتطورها.

وأكّد أن هذه الزيارات تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين، على تحقيق التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، واهتماماً منه -أيّده الله- بالقرب من المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

واختتم الرئيس العام تصريحه سائلاً الله، أن يجعلها زيارة خير وأن يوفق الله، خادم الحرمين الشريفين لما فيه صلاح الوطن والمواطن، وأن يمد في عمره ويبلغه ما يروم في خدمة هذا الدين وخدمة هذه البلاد المباركة، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، ويحفظ على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، ويحقق ازدهارها ونماءها في ظل قيادتنا الحكيمة، رعاها الله.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:45 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:28 AM

السديس: زيارة خادم الحرمين للمناطق تجسيدٌ للتلاحم بين الراعي ورعيته

قال: امتداد لما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ عهد الملك المؤسِّس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمناطق المملكة العربية السعودية تجسيدٌ حقيقي للتلاحم بين الراعي ورعيته.

وذكر الرئيس العام أن هذه الزيارة امتدادٌ لما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ عهد الملك المؤسِّس عبدالعزيز -رحمه الله- من رعايةٍ تامة وعناية فائقة لتفقد شؤون البلاد بما يحقق نماءها وازدهارها ورخاءها وتطورها.

وأكّد أن هذه الزيارات تأتي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين، على تحقيق التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، واهتماماً منه -أيّده الله- بالقرب من المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

واختتم الرئيس العام تصريحه سائلاً الله، أن يجعلها زيارة خير وأن يوفق الله، خادم الحرمين الشريفين لما فيه صلاح الوطن والمواطن، وأن يمد في عمره ويبلغه ما يروم في خدمة هذا الدين وخدمة هذه البلاد المباركة، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، ويحفظ على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، ويحقق ازدهارها ونماءها في ظل قيادتنا الحكيمة، رعاها الله.

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