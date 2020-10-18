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جامعة الباحة: أكثر من 83 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد للتعليم عن بعد"

من خلال تنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من كورونا

بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 83167 ألف مستفيد, حيث جرى رصد أكثر من 42583 ألف واجب إلكتروني, فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 4957 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 173975, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 15845:26:44 ساعة.


وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 449 بلاغاً.


وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

جامعة الباحة

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جامعة الباحة: أكثر من 83 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد للتعليم عن بعد"
سبق

بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 83167 ألف مستفيد, حيث جرى رصد أكثر من 42583 ألف واجب إلكتروني, فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 4957 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 173975, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 15845:26:44 ساعة.


وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 449 بلاغاً.


وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
02:24 PM

جامعة الباحة: أكثر من 83 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد للتعليم عن بعد"

من خلال تنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 83167 ألف مستفيد, حيث جرى رصد أكثر من 42583 ألف واجب إلكتروني, فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 4957 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 173975, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 15845:26:44 ساعة.


وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 449 بلاغاً.


وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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