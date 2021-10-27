قبل يومين من الكلاسيكو.. "هاسي" مدرب "الأهلي" لا يعرف الفوز على "الهلال"
تترقّب جماهير الكرة السعودية مباراة قمة الجولة العاشرة بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة مساء الجمعة المقبل.
وقبل بداية المباراة يحتلّ الهلال المركز الرابع بـ15 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، فيما يحتلّ الأهلي المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
ولعب بيسنيك هاسي مدرب الأهلي أمام الهلال 6 مباريات انهزم في خمس مباريات وتعادل في واحدة.
قبل يومين من الكلاسيكو.. "هاسي" مدرب "الأهلي" لا يعرف الفوز على "الهلال"
محمد السيّد
سبق
2021-10-27
تترقّب جماهير الكرة السعودية مباراة قمة الجولة العاشرة بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة مساء الجمعة المقبل.
وقبل بداية المباراة يحتلّ الهلال المركز الرابع بـ15 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، فيما يحتلّ الأهلي المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
ولعب بيسنيك هاسي مدرب الأهلي أمام الهلال 6 مباريات انهزم في خمس مباريات وتعادل في واحدة.
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
07:47 PM
قبل يومين من الكلاسيكو.. "هاسي" مدرب "الأهلي" لا يعرف الفوز على "الهلال"
تترقّب جماهير الكرة السعودية مباراة قمة الجولة العاشرة بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة مساء الجمعة المقبل.
وقبل بداية المباراة يحتلّ الهلال المركز الرابع بـ15 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، فيما يحتلّ الأهلي المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
ولعب بيسنيك هاسي مدرب الأهلي أمام الهلال 6 مباريات انهزم في خمس مباريات وتعادل في واحدة.