شاهد.. "رئاسة الحرمين" تدشن توزيع عبوات ماء زمزم بـ"الروبوت الذكي"

ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"

في ظل الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وتطور التقنية والذكاء الاصطناعي، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم، وضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" وتوفير الروبوت الذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم.

وأفاد وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني، بأن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم من دون تدخل بشري، ‏حرصًا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.

وأكد أن الروبوت يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة والتي تستغرق (10) دقائق، ‏ويعمل الروبوت لمدة ثماني ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.

وقال "اللقماني": "العمل جارٍ على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة، ونسعى لتوفير أعلى معايير السلامة والجودة لقاصدي المسجد الحرام".

وفي الجانب الصحي، أكد "اللقماني" أنه يتم تطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها، ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم.

وعن التقنية المستقبلية، أوضح "اللقماني" أنه يتم متابعة كل ما هو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه، كما أن العمل جارٍ على وضع صنابير تعمل بالاستشعار دون اللمس في المشربيات.

وفي الختام، أكد وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام، بدر اللقماني، أن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- الموافقة لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠).

