شاهد.. محافظ العرضيات يتفقد سير الدراسة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

تَفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، صباح اليوم، يرافقه مديرا مكتبيْ التعليم بالقطاع الشمالي والجنوبي، الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
وشملت الزيارة عددًا من مدارس القطاعين.
تَفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، صباح اليوم، يرافقه مديرا مكتبيْ التعليم بالقطاع الشمالي والجنوبي، الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
وشملت الزيارة عددًا من مدارس القطاعين.
تَفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، صباح اليوم، يرافقه مديرا مكتبيْ التعليم بالقطاع الشمالي والجنوبي، الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
وشملت الزيارة عددًا من مدارس القطاعين.
تَفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، صباح اليوم، يرافقه مديرا مكتبيْ التعليم بالقطاع الشمالي والجنوبي، الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
وشملت الزيارة عددًا من مدارس القطاعين.