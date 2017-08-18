"البلوي" يعايد منسوبي حرس الحدود وينقل تهاني وزير الداخلية

شكرهم على جهودهم لإنجاج موسم حج ١٤٤٠هـ

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيها في قاعة سليمان الجارد بمقر المديرية بالرياض، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وجميع منسوبي المديرية من مدنيين وعسكريين.

ونقل الفريق البلوي تهاني الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله- لمنسوبي حرس الحدود بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الفريق البلوي بالشكر لرجال حرس الحدود على جهودهم في موسم حج ١٤٤٠هـ ومساهمتهم الفاعلة في نجاحه، حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد والبذل والعطاء.

وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة في أجواء أخوية صادقة عبر الجميع فيها عن فرحة العيد التي أنعم الله بها على هذه البلاد المباركة وهي تعيش تحت ظل القيادة الرشيدة - رعاها الله-، في نعمة الأمن والأمان.

ودعا "البلوي" في الختام الله عزَّ وجل أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد الله هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين.