إيران.. 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 5957 حالة، والإصابات إلى 93657 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 5957 حالة، والإصابات إلى 93657 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 5957 حالة، والإصابات إلى 93657 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 5957 حالة، والإصابات إلى 93657 حالة.