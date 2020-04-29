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إيران.. 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الوفيات إلى 5957 والإصابات لـ 93657

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 5957 حالة، والإصابات إلى 93657 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 5957 حالة، والإصابات إلى 93657 حالة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:09 PM

إيران.. 80 وفاة و1073 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الوفيات إلى 5957 والإصابات لـ 93657

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة و1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد، إلى 5957 حالة، والإصابات إلى 93657 حالة.

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