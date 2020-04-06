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الصين تعلن 39 إصابة جديدة بكورونا.. حالة واحدة فقط منقولة محلياً

38 حالة لأشخاص عادوا للبلاد من الخارج مقارنة بـ 25 يوم السبت

أعلن بر الصين الرئيس 39 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، الأحد، ارتفاعاً من 30 حالة السبت.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان اليوم، إنه تم التعرُّف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.

وكان من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محلياً في إقليم قوانغدونغ الجنوبي تراجعاً عن خمس حالات قبل يوم في الإقليم نفسه.

وكانت باقي الحالات الثماني والثلاثين لأشخاص عادوا للصين من الخارج مقارنة بـ 25 يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية في قوانغدونغ، إن الحالة الجديدة المنقولة محلياً كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيس 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن 39 إصابة جديدة بكورونا.. حالة واحدة فقط منقولة محلياً
سبق

أعلن بر الصين الرئيس 39 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، الأحد، ارتفاعاً من 30 حالة السبت.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان اليوم، إنه تم التعرُّف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.

وكان من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محلياً في إقليم قوانغدونغ الجنوبي تراجعاً عن خمس حالات قبل يوم في الإقليم نفسه.

وكانت باقي الحالات الثماني والثلاثين لأشخاص عادوا للصين من الخارج مقارنة بـ 25 يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية في قوانغدونغ، إن الحالة الجديدة المنقولة محلياً كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيس 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:34 AM

الصين تعلن 39 إصابة جديدة بكورونا.. حالة واحدة فقط منقولة محلياً

38 حالة لأشخاص عادوا للبلاد من الخارج مقارنة بـ 25 يوم السبت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلن بر الصين الرئيس 39 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، الأحد، ارتفاعاً من 30 حالة السبت.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان اليوم، إنه تم التعرُّف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.

وكان من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محلياً في إقليم قوانغدونغ الجنوبي تراجعاً عن خمس حالات قبل يوم في الإقليم نفسه.

وكانت باقي الحالات الثماني والثلاثين لأشخاص عادوا للصين من الخارج مقارنة بـ 25 يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية في قوانغدونغ، إن الحالة الجديدة المنقولة محلياً كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيس 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.

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