"أمل زيدان" تحصل على الدكتوراه في الصحة العالمية والأمراض المعدية

من جامعة أدنبرة في بريطانيا

ناقشت الدكتورة أمل موسى عمر زيدان، اليوم الجمعة، رسالة الدكتوراه في كلية الطب بجامعة أدنبرة في بريطانيا في تخصص "الصحة العالمية والأمراض المعدية"، والتي ركّزت رسالتها حول "الالتهاب الرئوي لدى الأطفال".

الجدير بالذكر أن الدكتورة "أمل زيدان" حاصلة على درجة الماجستير من جامعة Emory University الأمريكية في تخصص الأمراض المعدية.