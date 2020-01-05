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إيداع 493 مليون ريال لمستفيدي "حافز" و7 آلاف يلتحقون بـ "الخاص" في شهر

"هدف": في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم، أكثر من 493 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، وذلك عن شهر ديسمبر 2019م.

وكشف (هدف)، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 168.062 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 155.912 ألف مستفيد ومستفيدة، مبيناً أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر ديسمبر، بلغ 7098 مستفيداً ومستفيدة منهم 3928 أنثى و3170 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص (هدف) على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف حافز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع 493 مليون ريال لمستفيدي "حافز" و7 آلاف يلتحقون بـ "الخاص" في شهر
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم، أكثر من 493 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، وذلك عن شهر ديسمبر 2019م.

وكشف (هدف)، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 168.062 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 155.912 ألف مستفيد ومستفيدة، مبيناً أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر ديسمبر، بلغ 7098 مستفيداً ومستفيدة منهم 3928 أنثى و3170 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص (هدف) على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:21 PM

إيداع 493 مليون ريال لمستفيدي "حافز" و7 آلاف يلتحقون بـ "الخاص" في شهر

"هدف": في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم، أكثر من 493 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، وذلك عن شهر ديسمبر 2019م.

وكشف (هدف)، أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 168.062 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 155.912 ألف مستفيد ومستفيدة، مبيناً أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر ديسمبر، بلغ 7098 مستفيداً ومستفيدة منهم 3928 أنثى و3170 ذكراً.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجَي "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص (هدف) على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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