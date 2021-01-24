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روسيا ترصد 56 طائرة تجسس أجنبية قرب حدودها خلال أسبوع

بينها 16 "مسيرة"

ذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، أن أجهزة الرادار تعقبت 56 طائرة أجنبية، أجرت استطلاعاً جوياً بالقرب من الحدود، خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن 40 طائرة تجسس أجنبية و16 طائرة من دون طيار أجرت استطلاعاً جوياً على طول حدود الدولة الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وبينت "كراسنايا زفيزدا" أن محطات الرادار الروسية تتبعت جميع رحلات طائرات التجسس الأجنبية.

وأشارت إلى مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الروسي، منعت الطائرات الأجنبية من اختراق الأجواء.

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روسيا ترصد 56 طائرة تجسس أجنبية قرب حدودها خلال أسبوع
سبق

ذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، أن أجهزة الرادار تعقبت 56 طائرة أجنبية، أجرت استطلاعاً جوياً بالقرب من الحدود، خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن 40 طائرة تجسس أجنبية و16 طائرة من دون طيار أجرت استطلاعاً جوياً على طول حدود الدولة الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وبينت "كراسنايا زفيزدا" أن محطات الرادار الروسية تتبعت جميع رحلات طائرات التجسس الأجنبية.

وأشارت إلى مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الروسي، منعت الطائرات الأجنبية من اختراق الأجواء.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:23 PM

روسيا ترصد 56 طائرة تجسس أجنبية قرب حدودها خلال أسبوع

بينها 16 "مسيرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، أن أجهزة الرادار تعقبت 56 طائرة أجنبية، أجرت استطلاعاً جوياً بالقرب من الحدود، خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن 40 طائرة تجسس أجنبية و16 طائرة من دون طيار أجرت استطلاعاً جوياً على طول حدود الدولة الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وبينت "كراسنايا زفيزدا" أن محطات الرادار الروسية تتبعت جميع رحلات طائرات التجسس الأجنبية.

وأشارت إلى مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الروسي، منعت الطائرات الأجنبية من اختراق الأجواء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,877
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,673
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,892
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2.5 مليار ..

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