روسيا ترصد 56 طائرة تجسس أجنبية قرب حدودها خلال أسبوع

بينها 16 "مسيرة"

ذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، أن أجهزة الرادار تعقبت 56 طائرة أجنبية، أجرت استطلاعاً جوياً بالقرب من الحدود، خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن 40 طائرة تجسس أجنبية و16 طائرة من دون طيار أجرت استطلاعاً جوياً على طول حدود الدولة الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وبينت "كراسنايا زفيزدا" أن محطات الرادار الروسية تتبعت جميع رحلات طائرات التجسس الأجنبية.

وأشارت إلى مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الروسي، منعت الطائرات الأجنبية من اختراق الأجواء.