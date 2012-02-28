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بتوجيه وزير الداخلية.. اللواء فهد المطيري مديراً لشرطة منطقة الرياض

بناء على توجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" فقد صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين اللواء فهد بن زيد المطيري مديراً لشرطة منطقة الرياض, حيث باشر مهام عمله صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/١١هـ وتشرف بالسلام على أمير منطقة الرياض "حفظه الله" في مبنى قصر الحكم، كما التقى بقيادات وأركان شرطة منطقة الرياض , مباركين له الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن اللواء فهد بن زيد المطيري من الكفاءات الأمنية المتميزة وشغل عديداً من المناصب كان آخرها نائباً لمدير شرطة المنطقة الشرقية.

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بتوجيه وزير الداخلية.. اللواء فهد المطيري مديراً لشرطة منطقة الرياض
سبق

بناء على توجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" فقد صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين اللواء فهد بن زيد المطيري مديراً لشرطة منطقة الرياض, حيث باشر مهام عمله صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/١١هـ وتشرف بالسلام على أمير منطقة الرياض "حفظه الله" في مبنى قصر الحكم، كما التقى بقيادات وأركان شرطة منطقة الرياض , مباركين له الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن اللواء فهد بن زيد المطيري من الكفاءات الأمنية المتميزة وشغل عديداً من المناصب كان آخرها نائباً لمدير شرطة المنطقة الشرقية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:41 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:20 AM

بتوجيه وزير الداخلية.. اللواء فهد المطيري مديراً لشرطة منطقة الرياض

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
33,643

بناء على توجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" فقد صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين اللواء فهد بن زيد المطيري مديراً لشرطة منطقة الرياض, حيث باشر مهام عمله صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٦/١١هـ وتشرف بالسلام على أمير منطقة الرياض "حفظه الله" في مبنى قصر الحكم، كما التقى بقيادات وأركان شرطة منطقة الرياض , مباركين له الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن اللواء فهد بن زيد المطيري من الكفاءات الأمنية المتميزة وشغل عديداً من المناصب كان آخرها نائباً لمدير شرطة المنطقة الشرقية.

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