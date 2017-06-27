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سوق بالطائف يفتقر للاحترازات الوقائية.. والأمانة توثّق المخالفات

المراقبون تظاهروا بأنهم متسوقون.. وأجهزة الحرارة معطّلة

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات - الادارة العامة لصحة البيئة ، وعن طريق "بلدية شرق الفرعية" عن تهاون وتقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية بأحد الأسواق الخدمية.

جاء ذلك بعد دخول مراقبين البلدية عبر بوابات ومداخل ذلك السوق دون أن يُطلب منهم تطبيق "توكلنا"، أو حتى مراقبة المتسوق عن طريق مقياس الحرارة، والتي كُشف عن تعطلها وأنها لا تعمل؛ حيث اتخذت الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات التي تم رصدها.

وكان عدد من مراقبي "بلدية شرق" الفرعية، وبتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قد تواجدوا بأحد الأسواق الخدمية؛ حيث تظاهروا بأنهم متسوقون، وتمكّنوا من عبور البوابات والمداخل الخاصة بالسوق، في ظل وجود حُرّاس الأمن دون أن يُطلب من المراقبين تطبيق "توكلنا"، أو حتى قياس الحرارة عن طريق الأجهزة الموضوعة التي اتّضح أنها مُعطّلة.

هذا، وقد تم توثيق ذلك عبر محاضر رسمية بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات التي تم رصدها، والتي تتعلق بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل بها للحد من تفشي فيروس كورونا.

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سوق بالطائف يفتقر للاحترازات الوقائية.. والأمانة توثّق المخالفات
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات - الادارة العامة لصحة البيئة ، وعن طريق "بلدية شرق الفرعية" عن تهاون وتقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية بأحد الأسواق الخدمية.

جاء ذلك بعد دخول مراقبين البلدية عبر بوابات ومداخل ذلك السوق دون أن يُطلب منهم تطبيق "توكلنا"، أو حتى مراقبة المتسوق عن طريق مقياس الحرارة، والتي كُشف عن تعطلها وأنها لا تعمل؛ حيث اتخذت الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات التي تم رصدها.

وكان عدد من مراقبي "بلدية شرق" الفرعية، وبتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قد تواجدوا بأحد الأسواق الخدمية؛ حيث تظاهروا بأنهم متسوقون، وتمكّنوا من عبور البوابات والمداخل الخاصة بالسوق، في ظل وجود حُرّاس الأمن دون أن يُطلب من المراقبين تطبيق "توكلنا"، أو حتى قياس الحرارة عن طريق الأجهزة الموضوعة التي اتّضح أنها مُعطّلة.

هذا، وقد تم توثيق ذلك عبر محاضر رسمية بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات التي تم رصدها، والتي تتعلق بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل بها للحد من تفشي فيروس كورونا.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:14 PM

سوق بالطائف يفتقر للاحترازات الوقائية.. والأمانة توثّق المخالفات

المراقبون تظاهروا بأنهم متسوقون.. وأجهزة الحرارة معطّلة

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فهد العتيبي - الطائف
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1,516

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات - الادارة العامة لصحة البيئة ، وعن طريق "بلدية شرق الفرعية" عن تهاون وتقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية بأحد الأسواق الخدمية.

جاء ذلك بعد دخول مراقبين البلدية عبر بوابات ومداخل ذلك السوق دون أن يُطلب منهم تطبيق "توكلنا"، أو حتى مراقبة المتسوق عن طريق مقياس الحرارة، والتي كُشف عن تعطلها وأنها لا تعمل؛ حيث اتخذت الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات التي تم رصدها.

وكان عدد من مراقبي "بلدية شرق" الفرعية، وبتوجيه من أمين محافظة الطائف المهندس الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قد تواجدوا بأحد الأسواق الخدمية؛ حيث تظاهروا بأنهم متسوقون، وتمكّنوا من عبور البوابات والمداخل الخاصة بالسوق، في ظل وجود حُرّاس الأمن دون أن يُطلب من المراقبين تطبيق "توكلنا"، أو حتى قياس الحرارة عن طريق الأجهزة الموضوعة التي اتّضح أنها مُعطّلة.

هذا، وقد تم توثيق ذلك عبر محاضر رسمية بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات التي تم رصدها، والتي تتعلق بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل بها للحد من تفشي فيروس كورونا.

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