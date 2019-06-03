أمانة الطائف تستعد لإزالة ونقل 11 ألف طن نفايات في العيد

من الأسواق والأحياء والحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية

تستعدّ أمانة الطائف لتنفيذ خطة النظافة خلال عيد الفطر المبارك والمتوقع أن تشهد نقل أكثر من 11 ألف طن من النفايات من الأسواق والحدائق والمنتزهات العامة والأحياء والمواقع البرية.

وقد سجلت الأمانة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملموساً في كميات النفايات المنزلية والردود المنقولة إلى الطمر الصحي.

وتتميز خطة النظافة الموسمية بمرونتها في إعادة توزيع الحاويات، ودعم عمل الفرق والضواغط، ووجود البدائل الفورية عند الحاجة وفق ما يتطلبه الموقف، ونشر المراقبين في كل الأحياء والمواقع السياحية لمعالجة الملاحظات والبلاغات حال ورودها من خلال فرق العمل الميدانية، ويتم رفع تقارير يومية لمستوى الإنتاجية والأداء للإدارة العامة للنظافة.

وأوضحت الأمانة أن فرق النظافة والكنس الشامل رفعت خلال الفترة الماضية أكثر من 2.5 الف طن من الأتربة والصخور التي جرفتها الأمطار والسيول إلى عرض الشوارع والطرق، وخاصة في القرى والتي تم فتح الطرق المؤدية إليها عبر آليات الأمانة.

وعملت فرق مختصة على تهيئة وتنظيف مصليات العيد في الطائف وضواحيها والقرى التابعة لها بالكنس وإزالة الحشائش وتسوية التربة وأعمال الرش والإصحاح البيئي.

وتخدم الطائف خمسة مشاريع للنظافة تغطي الأحياء السكنية والضواحي والمراكز والقرى التابعة في كل المحاور مع تشغيل مكثف للطمر الصحي، بما يحقق النظافة المتكاملة لكل المواقع، واستمرار تقديم الجهود في مواقع كثافة الإقبال خلال أيام العيد.

وتتواصل جهود الأمانة لدعم أعمال التنظيف والصيانة لكل مجمعات دورات المياه العامة "رجال، نساء" في الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية والطرق، وتوفير المياه والعمالة المتخصصة.

يذكر أن جهود أمانة الطائف مستمرة في كل المجالات البلدية، خلال أيام عيد الفطر المبارك وتشمل الرقابة الصحية والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال الصيانة والتأهيل والرقابة على المتنزهات والحدائق وسقيا الأشجار، ومتابعة الأسواق والرقابة النظامية على المنشآت.