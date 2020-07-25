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البرازيل: تسجيل 1156 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و343366

سجلت البرازيل 55891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1156 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و343366، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.

وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و592281 شخصاً من المرض.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: تسجيل 1156 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
سبق

سجلت البرازيل 55891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1156 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و343366، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.

وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و592281 شخصاً من المرض.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:29 AM

البرازيل: تسجيل 1156 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و343366

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 55891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1156 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و343366، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.

وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و592281 شخصاً من المرض.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا.

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