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سلطنة عمان تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة واستهدف الأبرياء

‫ أكدت ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الفاشل والجبان في مدينة جدة، الذي نتج منه إصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت السلطنة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتروّعهم.. وترجو الشفاء العاجل للمصابين.

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سلطنة عمان تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة واستهدف الأبرياء
سبق

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الفاشل والجبان في مدينة جدة، الذي نتج منه إصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت السلطنة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتروّعهم.. وترجو الشفاء العاجل للمصابين.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
11:32 PM

سلطنة عمان تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة واستهدف الأبرياء

‫ أكدت ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الفاشل والجبان في مدينة جدة، الذي نتج منه إصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت السلطنة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتروّعهم.. وترجو الشفاء العاجل للمصابين.

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