سلطنة عمان تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة واستهدف الأبرياء

‫ أكدت ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الأعمال الإجرامية

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الفاشل والجبان في مدينة جدة، الذي نتج منه إصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت السلطنة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتروّعهم.. وترجو الشفاء العاجل للمصابين.