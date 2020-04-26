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60 وفاة و1153 إصابة جديدة بكورونا في إيران

عدد الإصابات ارتفع فوق الـ 90 ألفاً والوفيات 5710

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 90481 حالة.

وأكّدت الوزارة أنه تم تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 5710 حالات وفاة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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60 وفاة و1153 إصابة جديدة بكورونا في إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 90481 حالة.

وأكّدت الوزارة أنه تم تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 5710 حالات وفاة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:31 PM

60 وفاة و1153 إصابة جديدة بكورونا في إيران

عدد الإصابات ارتفع فوق الـ 90 ألفاً والوفيات 5710

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 90481 حالة.

وأكّدت الوزارة أنه تم تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 5710 حالات وفاة.

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