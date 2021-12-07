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رابطة المحترفين تشارك في اجتماع وورش عمل منظمة الروابط العالمية

من خلال وفد ترأسه "العفالق"

شاركت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في الاجتماع السنوي لمنظمة الروابط العالمية المحترفة والذي عقد في مدينة لندن، حيث ترأس وفد الرابطة في هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدالعزيز العفالق، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، ومساعد مدير إدارة الاتصال عبدالعزيز العضاضي، حيث تضمن الاجتماع مناقشة التعديلات على لوائح المنظمة والمصادقة على مجلس إدارتها الجديد، كذلك العضويات التي حددتها الرابطة لأعضائها، والأمور المالية وأجندة المسابقات العالمية، كذلك التقارير المرفوعة من المنظمة بشأن المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة في أنظمة القدم والتي أقرت أخيرًا من الجهات ذات العلاقة.

كما شارك وفد الرابطة في ورش عمل أُقيمت على هامش الاجتماع لدراسة تطور الكرة النسائية عالميًا والفرص المتاحة للمزيد من تطورها ومشاركاتها العالمية في سبيل أن تواكب الاستراتيجيات العالمية لدعمها في مختلف الدول والقارات لتصبح أكثر تطورًا واحترافية.

كذلك مناقشة أفضل النماذج العالمية في المسؤولية الاجتماعية والتي أصبحت رافدًا مجتمعيًا رئيسيًا في كرة القدم من خلال العديد من المبادرات التي أصبحت جزءًا من اللعبة وتأثيرها في المجتمع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة المحترفين تشارك في اجتماع وورش عمل منظمة الروابط العالمية
سبق

شاركت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في الاجتماع السنوي لمنظمة الروابط العالمية المحترفة والذي عقد في مدينة لندن، حيث ترأس وفد الرابطة في هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدالعزيز العفالق، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، ومساعد مدير إدارة الاتصال عبدالعزيز العضاضي، حيث تضمن الاجتماع مناقشة التعديلات على لوائح المنظمة والمصادقة على مجلس إدارتها الجديد، كذلك العضويات التي حددتها الرابطة لأعضائها، والأمور المالية وأجندة المسابقات العالمية، كذلك التقارير المرفوعة من المنظمة بشأن المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة في أنظمة القدم والتي أقرت أخيرًا من الجهات ذات العلاقة.

كما شارك وفد الرابطة في ورش عمل أُقيمت على هامش الاجتماع لدراسة تطور الكرة النسائية عالميًا والفرص المتاحة للمزيد من تطورها ومشاركاتها العالمية في سبيل أن تواكب الاستراتيجيات العالمية لدعمها في مختلف الدول والقارات لتصبح أكثر تطورًا واحترافية.

كذلك مناقشة أفضل النماذج العالمية في المسؤولية الاجتماعية والتي أصبحت رافدًا مجتمعيًا رئيسيًا في كرة القدم من خلال العديد من المبادرات التي أصبحت جزءًا من اللعبة وتأثيرها في المجتمع.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:42 PM

رابطة المحترفين تشارك في اجتماع وورش عمل منظمة الروابط العالمية

من خلال وفد ترأسه "العفالق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في الاجتماع السنوي لمنظمة الروابط العالمية المحترفة والذي عقد في مدينة لندن، حيث ترأس وفد الرابطة في هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدالعزيز العفالق، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، ومساعد مدير إدارة الاتصال عبدالعزيز العضاضي، حيث تضمن الاجتماع مناقشة التعديلات على لوائح المنظمة والمصادقة على مجلس إدارتها الجديد، كذلك العضويات التي حددتها الرابطة لأعضائها، والأمور المالية وأجندة المسابقات العالمية، كذلك التقارير المرفوعة من المنظمة بشأن المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة في أنظمة القدم والتي أقرت أخيرًا من الجهات ذات العلاقة.

كما شارك وفد الرابطة في ورش عمل أُقيمت على هامش الاجتماع لدراسة تطور الكرة النسائية عالميًا والفرص المتاحة للمزيد من تطورها ومشاركاتها العالمية في سبيل أن تواكب الاستراتيجيات العالمية لدعمها في مختلف الدول والقارات لتصبح أكثر تطورًا واحترافية.

كذلك مناقشة أفضل النماذج العالمية في المسؤولية الاجتماعية والتي أصبحت رافدًا مجتمعيًا رئيسيًا في كرة القدم من خلال العديد من المبادرات التي أصبحت جزءًا من اللعبة وتأثيرها في المجتمع.

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