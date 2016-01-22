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تمديد تكليف "العتيبي" مديراً للتواصل والعلاقات والتوعية بـ"صحة مكة"

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قراراً بتمديد تكليف حمد فيحان العتيبي مديراً لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة المنطقة.

من جانبه، عبر ” العتيبي ” عن شكره وامتنانه لتلك الثقة الغالية بتمديد التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطه به وأن يقدم المحتوى الإعلامي الصحي بمهنية واحترافية وفق التطلعات تعزيزاً لتوجيهات مقام الوزارة ولرؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي واع من خلال برامج التحول الوطني.

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تمديد تكليف "العتيبي" مديراً للتواصل والعلاقات والتوعية بـ"صحة مكة"
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قراراً بتمديد تكليف حمد فيحان العتيبي مديراً لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة المنطقة.

من جانبه، عبر ” العتيبي ” عن شكره وامتنانه لتلك الثقة الغالية بتمديد التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطه به وأن يقدم المحتوى الإعلامي الصحي بمهنية واحترافية وفق التطلعات تعزيزاً لتوجيهات مقام الوزارة ولرؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي واع من خلال برامج التحول الوطني.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:28 PM

تمديد تكليف "العتيبي" مديراً للتواصل والعلاقات والتوعية بـ"صحة مكة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قراراً بتمديد تكليف حمد فيحان العتيبي مديراً لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة المنطقة.

من جانبه، عبر ” العتيبي ” عن شكره وامتنانه لتلك الثقة الغالية بتمديد التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطه به وأن يقدم المحتوى الإعلامي الصحي بمهنية واحترافية وفق التطلعات تعزيزاً لتوجيهات مقام الوزارة ولرؤية المملكة الطموحة للوصول لمجتمع صحي واع من خلال برامج التحول الوطني.

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