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كيف تقرأ ملصق الطاقة على الأجهزة الكهربائية؟.. "كفاءة" تجيب بالفيديو

خاصية للإبلاغ الآلي في حال عدم مطابقة بيانات الملصق لمواصفات الجهاز

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، طريقة قراءة المستهلك لمعلومات الملصق الذي يتصدر الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات، حيث بإمكان المشتري معرفة كل التفاصيل المدونة، وذلك بعد توحيد تصميمها.


ونشرت الحملة التوعوية "#بدلناها"، التي أطلقها المركز، المعلومات وهي رمز الجهاز في أعلى البطاقة، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأيضاً نوع الجهاز، ثم المستويات بالألوان والترتيب الأبجدي من الأعلى كفاءة وهو الأخضر حتى الأقل وهو اللون الأحمر، ومؤشر يحدد مستوى كفاءة الطاقة الذي حققه الجهاز، وكذلك تضم البيانات الفنية للمنتج.


ومن المعلومات أيضاً رمز الاستجابة السريع QR والمعلومات التي يتضمنها، حيث يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري"، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما تضم البطاقة معلومات الطراز والعلامة التجارية، وفي الأسفل تتضح الصيغة القانونية للبطاقة عند تعرضها للعبث أو الإزالة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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كيف تقرأ ملصق الطاقة على الأجهزة الكهربائية؟.. "كفاءة" تجيب بالفيديو
سبق

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، طريقة قراءة المستهلك لمعلومات الملصق الذي يتصدر الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات، حيث بإمكان المشتري معرفة كل التفاصيل المدونة، وذلك بعد توحيد تصميمها.


ونشرت الحملة التوعوية "#بدلناها"، التي أطلقها المركز، المعلومات وهي رمز الجهاز في أعلى البطاقة، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأيضاً نوع الجهاز، ثم المستويات بالألوان والترتيب الأبجدي من الأعلى كفاءة وهو الأخضر حتى الأقل وهو اللون الأحمر، ومؤشر يحدد مستوى كفاءة الطاقة الذي حققه الجهاز، وكذلك تضم البيانات الفنية للمنتج.


ومن المعلومات أيضاً رمز الاستجابة السريع QR والمعلومات التي يتضمنها، حيث يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري"، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما تضم البطاقة معلومات الطراز والعلامة التجارية، وفي الأسفل تتضح الصيغة القانونية للبطاقة عند تعرضها للعبث أو الإزالة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
10:32 PM

كيف تقرأ ملصق الطاقة على الأجهزة الكهربائية؟.. "كفاءة" تجيب بالفيديو

خاصية للإبلاغ الآلي في حال عدم مطابقة بيانات الملصق لمواصفات الجهاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، طريقة قراءة المستهلك لمعلومات الملصق الذي يتصدر الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات، حيث بإمكان المشتري معرفة كل التفاصيل المدونة، وذلك بعد توحيد تصميمها.


ونشرت الحملة التوعوية "#بدلناها"، التي أطلقها المركز، المعلومات وهي رمز الجهاز في أعلى البطاقة، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأيضاً نوع الجهاز، ثم المستويات بالألوان والترتيب الأبجدي من الأعلى كفاءة وهو الأخضر حتى الأقل وهو اللون الأحمر، ومؤشر يحدد مستوى كفاءة الطاقة الذي حققه الجهاز، وكذلك تضم البيانات الفنية للمنتج.


ومن المعلومات أيضاً رمز الاستجابة السريع QR والمعلومات التي يتضمنها، حيث يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آلياً والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري"، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، كما تضم البطاقة معلومات الطراز والعلامة التجارية، وفي الأسفل تتضح الصيغة القانونية للبطاقة عند تعرضها للعبث أو الإزالة.

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