بالفيديو.. العرفج: رجال الأمن خط أحمر.. لا تجوز السخرية منهم ولا التقليل من جهودهم

أكد ما دعا إليه فضيلة المفتي حول أهمية الاستغفار في رفع البلاء

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أنه يؤكد ما دعا إليه فضيلة المفتي حول أهمية الاستغفار في رفع البلاء، مضيفًا بالقول: "نقول للناس: وجودكم في بيوتكم فرصة للاستغفار".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أننا نحب لاعبي كرة القدم، لكن رجال الأمن خط أحمر، ولا تجوز السخرية منهم، ولا نسمح لأحد -كائنًا مَن كان- بأن يقلل من جهودهم.

كما وجَّه رئيس شركة المياه الوطنية، المهندس "محمد موكلي"، رسالة توعوية من خلال ‫"يا هلا بالعرفج" حول سلوكيات غير مقبولة في استخدام المياه.

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه يتمنى أن نبث رسائل الطمأنينة بكل لغات العالم، وأن نخاطب العمالة الأجنبية المقيمة في السعودية بلغاتهم.