النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. العرفج: رجال الأمن خط أحمر.. لا تجوز السخرية منهم ولا التقليل من جهودهم

أكد ما دعا إليه فضيلة المفتي حول أهمية الاستغفار في رفع البلاء

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أنه يؤكد ما دعا إليه فضيلة المفتي حول أهمية الاستغفار في رفع البلاء، مضيفًا بالقول: "نقول للناس: وجودكم في بيوتكم فرصة للاستغفار".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أننا نحب لاعبي كرة القدم، لكن رجال الأمن خط أحمر، ولا تجوز السخرية منهم، ولا نسمح لأحد -كائنًا مَن كان- بأن يقلل من جهودهم.

كما وجَّه رئيس شركة المياه الوطنية، المهندس "محمد موكلي"، رسالة توعوية من خلال ‫"يا هلا بالعرفج" حول سلوكيات غير مقبولة في استخدام المياه.

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه يتمنى أن نبث رسائل الطمأنينة بكل لغات العالم، وأن نخاطب العمالة الأجنبية المقيمة في السعودية بلغاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. العرفج: رجال الأمن خط أحمر.. لا تجوز السخرية منهم ولا التقليل من جهودهم
سبق

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أنه يؤكد ما دعا إليه فضيلة المفتي حول أهمية الاستغفار في رفع البلاء، مضيفًا بالقول: "نقول للناس: وجودكم في بيوتكم فرصة للاستغفار".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أننا نحب لاعبي كرة القدم، لكن رجال الأمن خط أحمر، ولا تجوز السخرية منهم، ولا نسمح لأحد -كائنًا مَن كان- بأن يقلل من جهودهم.

كما وجَّه رئيس شركة المياه الوطنية، المهندس "محمد موكلي"، رسالة توعوية من خلال ‫"يا هلا بالعرفج" حول سلوكيات غير مقبولة في استخدام المياه.

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه يتمنى أن نبث رسائل الطمأنينة بكل لغات العالم، وأن نخاطب العمالة الأجنبية المقيمة في السعودية بلغاتهم.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:13 PM

بالفيديو.. العرفج: رجال الأمن خط أحمر.. لا تجوز السخرية منهم ولا التقليل من جهودهم

أكد ما دعا إليه فضيلة المفتي حول أهمية الاستغفار في رفع البلاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
4,181

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أنه يؤكد ما دعا إليه فضيلة المفتي حول أهمية الاستغفار في رفع البلاء، مضيفًا بالقول: "نقول للناس: وجودكم في بيوتكم فرصة للاستغفار".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أننا نحب لاعبي كرة القدم، لكن رجال الأمن خط أحمر، ولا تجوز السخرية منهم، ولا نسمح لأحد -كائنًا مَن كان- بأن يقلل من جهودهم.

كما وجَّه رئيس شركة المياه الوطنية، المهندس "محمد موكلي"، رسالة توعوية من خلال ‫"يا هلا بالعرفج" حول سلوكيات غير مقبولة في استخدام المياه.

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه يتمنى أن نبث رسائل الطمأنينة بكل لغات العالم، وأن نخاطب العمالة الأجنبية المقيمة في السعودية بلغاتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,253
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,126
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة