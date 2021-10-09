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قبل اللمسات الأخيرة.. "الرميان" في أول رسالة لجماهير "نيوكاسل": هذه خطتنا

عبّر عن فخره وقال: امتلاك النادي ليس مسؤولية تحملناها بسهولة.. شكرًا لدعمكم

تحدث رئيس نادي نيوكاسل، ياسر الرميان، في رسالة مفتوحة لجماهير النادي صباح اليوم بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاؤه على النادي بصفقة تقدر بحوالي 350 مليون باوند.

وقال "الرميان" في حديثه للجماهير ونقلته الصحافة البريطانية: "شكرًا لجميع الجماهير على رسائل الدعم والتشجيع التي تلقيناها بصفتنا المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد، لقد تحدث الكثير منكم عن الاستثمار الذي قمنا به في النادي، ونعلم أنكم حريصون على معرفة المزيد منّا عن هذه المرحلة المهمة في تاريخ ناديكم".

وأكمل: "في البداية أود أن أؤكد أننا فخورون للغاية بكوننا أوصياء على مؤسسة مثل نيوكاسل، وهذا هو ناديكم، لقد كان في قلب المجتمع لأكثر من 125 سنة، حاملو التذاكر الموسمية اليوم يسيرون على خطى آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم".

واستكمل: "بصفتنا المالكين الجدد سنستمع إلى المجتمع، امتلاك هذا النادي ليس مسؤولية تحملناها بسهولة ولن نغفل أبدًا عما يعنيه أن تكون جزءًا من نادي ومدينة نيوكاسل، أردت أيضًا أن أعطيكم فهمًا لما يمكن أن تتوقعوه منّا كمالكين، وما هي خططنا لناديكم في هذه المرحلة".

وأضاف: "نحن مثلكم نريد إنشاء فريق ناجح باستمرار، ونحن هنا لبناء نجاح طويل الأمد للنادي، أولًا وقبل كل شيء نريد التحدث للأشخاص بالنادي والمجتمع الأوسع للحصول على مساهماتهم وأفكارهم قبل وضع اللمسات الأخيرة على خططنا".

وأكمل: "سوف نتأكد من التركيز على الأشياء التي ستحقق نجاحًا طويل المدى، بينما نحن وافدون جدد إلى نيوكاسل، فإننا نستثمر جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين التزموا بهذا النادي وهذه المدينة لسنوات طويلة".

وختم "الرميان" حديثه قائلًا: "تعتبر أماندا ستافيلي جزءًا أساسيًّا من مجموعتنا الاستثمارية بجانب جيمي روبن وعائلته، وهم بالفعل مستثمرون مهمون في مدينة نيوكاسل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل اللمسات الأخيرة.. "الرميان" في أول رسالة لجماهير "نيوكاسل": هذه خطتنا
سبق

تحدث رئيس نادي نيوكاسل، ياسر الرميان، في رسالة مفتوحة لجماهير النادي صباح اليوم بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاؤه على النادي بصفقة تقدر بحوالي 350 مليون باوند.

وقال "الرميان" في حديثه للجماهير ونقلته الصحافة البريطانية: "شكرًا لجميع الجماهير على رسائل الدعم والتشجيع التي تلقيناها بصفتنا المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد، لقد تحدث الكثير منكم عن الاستثمار الذي قمنا به في النادي، ونعلم أنكم حريصون على معرفة المزيد منّا عن هذه المرحلة المهمة في تاريخ ناديكم".

وأكمل: "في البداية أود أن أؤكد أننا فخورون للغاية بكوننا أوصياء على مؤسسة مثل نيوكاسل، وهذا هو ناديكم، لقد كان في قلب المجتمع لأكثر من 125 سنة، حاملو التذاكر الموسمية اليوم يسيرون على خطى آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم".

واستكمل: "بصفتنا المالكين الجدد سنستمع إلى المجتمع، امتلاك هذا النادي ليس مسؤولية تحملناها بسهولة ولن نغفل أبدًا عما يعنيه أن تكون جزءًا من نادي ومدينة نيوكاسل، أردت أيضًا أن أعطيكم فهمًا لما يمكن أن تتوقعوه منّا كمالكين، وما هي خططنا لناديكم في هذه المرحلة".

وأضاف: "نحن مثلكم نريد إنشاء فريق ناجح باستمرار، ونحن هنا لبناء نجاح طويل الأمد للنادي، أولًا وقبل كل شيء نريد التحدث للأشخاص بالنادي والمجتمع الأوسع للحصول على مساهماتهم وأفكارهم قبل وضع اللمسات الأخيرة على خططنا".

وأكمل: "سوف نتأكد من التركيز على الأشياء التي ستحقق نجاحًا طويل المدى، بينما نحن وافدون جدد إلى نيوكاسل، فإننا نستثمر جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين التزموا بهذا النادي وهذه المدينة لسنوات طويلة".

وختم "الرميان" حديثه قائلًا: "تعتبر أماندا ستافيلي جزءًا أساسيًّا من مجموعتنا الاستثمارية بجانب جيمي روبن وعائلته، وهم بالفعل مستثمرون مهمون في مدينة نيوكاسل".

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
01:09 PM

قبل اللمسات الأخيرة.. "الرميان" في أول رسالة لجماهير "نيوكاسل": هذه خطتنا

عبّر عن فخره وقال: امتلاك النادي ليس مسؤولية تحملناها بسهولة.. شكرًا لدعمكم

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محمد البقمي - الرياض
7
12,927

تحدث رئيس نادي نيوكاسل، ياسر الرميان، في رسالة مفتوحة لجماهير النادي صباح اليوم بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاؤه على النادي بصفقة تقدر بحوالي 350 مليون باوند.

وقال "الرميان" في حديثه للجماهير ونقلته الصحافة البريطانية: "شكرًا لجميع الجماهير على رسائل الدعم والتشجيع التي تلقيناها بصفتنا المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد، لقد تحدث الكثير منكم عن الاستثمار الذي قمنا به في النادي، ونعلم أنكم حريصون على معرفة المزيد منّا عن هذه المرحلة المهمة في تاريخ ناديكم".

وأكمل: "في البداية أود أن أؤكد أننا فخورون للغاية بكوننا أوصياء على مؤسسة مثل نيوكاسل، وهذا هو ناديكم، لقد كان في قلب المجتمع لأكثر من 125 سنة، حاملو التذاكر الموسمية اليوم يسيرون على خطى آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم".

واستكمل: "بصفتنا المالكين الجدد سنستمع إلى المجتمع، امتلاك هذا النادي ليس مسؤولية تحملناها بسهولة ولن نغفل أبدًا عما يعنيه أن تكون جزءًا من نادي ومدينة نيوكاسل، أردت أيضًا أن أعطيكم فهمًا لما يمكن أن تتوقعوه منّا كمالكين، وما هي خططنا لناديكم في هذه المرحلة".

وأضاف: "نحن مثلكم نريد إنشاء فريق ناجح باستمرار، ونحن هنا لبناء نجاح طويل الأمد للنادي، أولًا وقبل كل شيء نريد التحدث للأشخاص بالنادي والمجتمع الأوسع للحصول على مساهماتهم وأفكارهم قبل وضع اللمسات الأخيرة على خططنا".

وأكمل: "سوف نتأكد من التركيز على الأشياء التي ستحقق نجاحًا طويل المدى، بينما نحن وافدون جدد إلى نيوكاسل، فإننا نستثمر جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين التزموا بهذا النادي وهذه المدينة لسنوات طويلة".

وختم "الرميان" حديثه قائلًا: "تعتبر أماندا ستافيلي جزءًا أساسيًّا من مجموعتنا الاستثمارية بجانب جيمي روبن وعائلته، وهم بالفعل مستثمرون مهمون في مدينة نيوكاسل".

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