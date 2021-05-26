النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي لينة" يقيم مبادرة إفطار صائم للمسافرين على طريق رفحاء- البطيحانية

أقام المجلس البلدي لبلدية قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، أمس، مبادرة إفطار صائم للمسافرين وعابري الطريق وذلك ضمن مبادرات المجلس الاجتماعية والتطوعية وذلك بمشاركة فعّالة من قائد طريق رفحاء- البطيحانية ورئيس مركز انطلاق دوريات لينة لأمن الطرق.

وقال رئيس المجلس البلدي لبلدية قرية لينة مشاري عبد الله الشريم إن المبادرة التي وزع خلالها وجبات إفطار ومنشورات توعوية على المسافرين ومرتادي الطرق تأتي ضمن مبادرات الترابط الاجتماعي والخيري للبلدة وتعكس القيم والأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها الشعب السعودي في شهر الخير والبركات.

وأكد "الشريم" أن هذه المبادرة تجسد دور المجلس البلدي نحو المجتمع، مبينًا أن المجلس سيقوم بتنفيذ مبادرات أخرى في قادم الأيام.

فيما عبّر أعضاء المجلس البلدي بقرية لينة عن شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس بلدية لينة المهندس عثمان بن صالح الضبعان لمساهماته وتفاعله مع مبادرات المجلس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي لينة" يقيم مبادرة إفطار صائم للمسافرين على طريق رفحاء- البطيحانية
سبق

أقام المجلس البلدي لبلدية قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، أمس، مبادرة إفطار صائم للمسافرين وعابري الطريق وذلك ضمن مبادرات المجلس الاجتماعية والتطوعية وذلك بمشاركة فعّالة من قائد طريق رفحاء- البطيحانية ورئيس مركز انطلاق دوريات لينة لأمن الطرق.

وقال رئيس المجلس البلدي لبلدية قرية لينة مشاري عبد الله الشريم إن المبادرة التي وزع خلالها وجبات إفطار ومنشورات توعوية على المسافرين ومرتادي الطرق تأتي ضمن مبادرات الترابط الاجتماعي والخيري للبلدة وتعكس القيم والأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها الشعب السعودي في شهر الخير والبركات.

وأكد "الشريم" أن هذه المبادرة تجسد دور المجلس البلدي نحو المجتمع، مبينًا أن المجلس سيقوم بتنفيذ مبادرات أخرى في قادم الأيام.

فيما عبّر أعضاء المجلس البلدي بقرية لينة عن شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس بلدية لينة المهندس عثمان بن صالح الضبعان لمساهماته وتفاعله مع مبادرات المجلس.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:55 AM

"بلدي لينة" يقيم مبادرة إفطار صائم للمسافرين على طريق رفحاء- البطيحانية

A A A
عويد التومي - رفحاء
0
5

أقام المجلس البلدي لبلدية قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، أمس، مبادرة إفطار صائم للمسافرين وعابري الطريق وذلك ضمن مبادرات المجلس الاجتماعية والتطوعية وذلك بمشاركة فعّالة من قائد طريق رفحاء- البطيحانية ورئيس مركز انطلاق دوريات لينة لأمن الطرق.

وقال رئيس المجلس البلدي لبلدية قرية لينة مشاري عبد الله الشريم إن المبادرة التي وزع خلالها وجبات إفطار ومنشورات توعوية على المسافرين ومرتادي الطرق تأتي ضمن مبادرات الترابط الاجتماعي والخيري للبلدة وتعكس القيم والأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها الشعب السعودي في شهر الخير والبركات.

وأكد "الشريم" أن هذه المبادرة تجسد دور المجلس البلدي نحو المجتمع، مبينًا أن المجلس سيقوم بتنفيذ مبادرات أخرى في قادم الأيام.

فيما عبّر أعضاء المجلس البلدي بقرية لينة عن شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس بلدية لينة المهندس عثمان بن صالح الضبعان لمساهماته وتفاعله مع مبادرات المجلس.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,829
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,797
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,140
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,427

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة