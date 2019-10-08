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"الأخضر الشاب" يتعادل مع الأردن وديًا

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع ضيفه منتخب الأردن بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الأهلي، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19عامًا 2020.

وافتتح منتخب الأردن التسجيل أولاً بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة، فيما أحرز حسن العلي هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 75، وعاود المنتخب الضيف التقدم بنتيجة المباراة في الدقيقة 80، في حين أحرز حسن العلي مجددًا هدف التعديل للأخضر بعدها بسبع دقائق.

ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراس المرمى، ونواف المطيري، وسعد الموسى، ومحمد العوفي، وخالد دغريري، وباسل السيالي، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وهيثم عسيري، وخليل العبسي، ومحمد مران.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة السادسة وإلى جـواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر الشاب" يتعادل مع الأردن وديًا
سبق

تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع ضيفه منتخب الأردن بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الأهلي، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19عامًا 2020.

وافتتح منتخب الأردن التسجيل أولاً بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة، فيما أحرز حسن العلي هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 75، وعاود المنتخب الضيف التقدم بنتيجة المباراة في الدقيقة 80، في حين أحرز حسن العلي مجددًا هدف التعديل للأخضر بعدها بسبع دقائق.

ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراس المرمى، ونواف المطيري، وسعد الموسى، ومحمد العوفي، وخالد دغريري، وباسل السيالي، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وهيثم عسيري، وخليل العبسي، ومحمد مران.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة السادسة وإلى جـواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:37 PM

"الأخضر الشاب" يتعادل مع الأردن وديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع ضيفه منتخب الأردن بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الأهلي، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19عامًا 2020.

وافتتح منتخب الأردن التسجيل أولاً بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة، فيما أحرز حسن العلي هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 75، وعاود المنتخب الضيف التقدم بنتيجة المباراة في الدقيقة 80، في حين أحرز حسن العلي مجددًا هدف التعديل للأخضر بعدها بسبع دقائق.

ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراس المرمى، ونواف المطيري، وسعد الموسى، ومحمد العوفي، وخالد دغريري، وباسل السيالي، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وهيثم عسيري، وخليل العبسي، ومحمد مران.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة السادسة وإلى جـواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخبر مطلع الشهر المقبل.

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