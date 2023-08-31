إطلاق "معسكر روّاد السياحة" لتمكين روّاد الأعمال من تحويل أفكارهم لنماذج قابلة للتطبيق

برنامج تدريبي مكثف ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القدرات البشرية السياحية في المملكة

أطلقت وزارة السياحة برنامج "#معسكر_ رواد_ السياحة"، وهو برنامج تدريبي مكثّف يمكّن روّاد ورائدات الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي لبناء مهاراتهم الريادية، وتحويل أفكارهم إلى نماذج مبتكرة قابلة للتطبيق، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القدرات البشرية السياحية في المملكة.

ويشتمل "معسكر رواد السياحة" على 15 معسكراً تدريبياً ريادياً في القطاع السياحي من خلال 3 مراحل، تشمل كل مرحلة 5 معسكرات ريادية تغطي 13 منطقة في المملكة، حيث سيتم في الحفل الختامي للمعسكر تتويج أفضل 10 أفكار ريادية سياحية يتم اختيارها من قبل اللجان المختصة، إضافة إلى برنامج متابعة لـ 30 رائد أعمال بعد نهاية البرنامج.

ويقدّم البرنامج، عدداً من ورش العمل المكثفة، يتخللها لقاءات وجلسات إرشادية ونماذج أولية، إضافة إلى التدريب على عرض المشاريع، وتكريم أفضل المشاريع الريادية المبتكرة، والتي تصل جوائزها إلى 45 ألف ريال سعودي.

ويستهدف المعسكر العديد من الأنشطة المرتبطة بالمجال السياحي من ضمنها: قطاع الإيواء السياحي، الأنشطة الثقافية، الترفيهية، الرياضية، الأنشطة والمنتجات السعودية، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، والأطعمة والمشروبات وخدمات التأجير والنقل البري والجوي والبحري وسكك الحديد.

وتسعى وزارة السياحة من خلال هذه المبادرات إلى توفير أفضل البرامج التأهيلية والتطويرية بطرق مبتكرة تستهدف جميع المستويات المهنية لبناء مواهب سعودية منافسة على المستوى العالمي، إضافة إلى إطلاق مبادرات توعوية لنشر ثقافة العمل السياحي في البلاد.