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"طيران الأمن" يشارك في عملية البحث عن مفقودي حفر الباطن الأربعة

استمرت لثلاث ساعات متواصلة دون جدوى بعد مسح دقيق لكافة الأحياء

شارك طيران الأمن بوزارة الداخلية، صباح اليوم، في مهمة البحث عن مفقودي حفر الباطن الأربعة دون أن يجد لهم أثراً.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن طيران الأمن انطلق حاملاً على ظهره قائد فريق مهمة البحث الرائد ثامر العسكر، من منسوبي شرطة حفر الباطن، يرافقه والد المفقودين، وطاقم الطائرة.

وذكرت المصادر أنه جرى مسح دقيق للجهات الأربع للمحافظة، بالإضافة إلى مسح كافة الأحياء وأماكن تجمع المياه، واستمرت عملية البحث ثلاث ساعات متواصلة، لكن دون جدوى.

وبعد أن استنفدت الجهات الأمنية والتطوعية جميع السبل والحيل في عمليات البحث المضنية على مدى خمسة أيام متواصلة، تبقى للجهات المختصة الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة لكشف مصير المفقودين الأربعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران الأمن" يشارك في عملية البحث عن مفقودي حفر الباطن الأربعة
سبق

شارك طيران الأمن بوزارة الداخلية، صباح اليوم، في مهمة البحث عن مفقودي حفر الباطن الأربعة دون أن يجد لهم أثراً.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن طيران الأمن انطلق حاملاً على ظهره قائد فريق مهمة البحث الرائد ثامر العسكر، من منسوبي شرطة حفر الباطن، يرافقه والد المفقودين، وطاقم الطائرة.

وذكرت المصادر أنه جرى مسح دقيق للجهات الأربع للمحافظة، بالإضافة إلى مسح كافة الأحياء وأماكن تجمع المياه، واستمرت عملية البحث ثلاث ساعات متواصلة، لكن دون جدوى.

وبعد أن استنفدت الجهات الأمنية والتطوعية جميع السبل والحيل في عمليات البحث المضنية على مدى خمسة أيام متواصلة، تبقى للجهات المختصة الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة لكشف مصير المفقودين الأربعة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
08:04 PM

"طيران الأمن" يشارك في عملية البحث عن مفقودي حفر الباطن الأربعة

استمرت لثلاث ساعات متواصلة دون جدوى بعد مسح دقيق لكافة الأحياء

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عويد التومي - حفر الباطن
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شارك طيران الأمن بوزارة الداخلية، صباح اليوم، في مهمة البحث عن مفقودي حفر الباطن الأربعة دون أن يجد لهم أثراً.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن طيران الأمن انطلق حاملاً على ظهره قائد فريق مهمة البحث الرائد ثامر العسكر، من منسوبي شرطة حفر الباطن، يرافقه والد المفقودين، وطاقم الطائرة.

وذكرت المصادر أنه جرى مسح دقيق للجهات الأربع للمحافظة، بالإضافة إلى مسح كافة الأحياء وأماكن تجمع المياه، واستمرت عملية البحث ثلاث ساعات متواصلة، لكن دون جدوى.

وبعد أن استنفدت الجهات الأمنية والتطوعية جميع السبل والحيل في عمليات البحث المضنية على مدى خمسة أيام متواصلة، تبقى للجهات المختصة الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة لكشف مصير المفقودين الأربعة.

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