"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 يونيو 2020، تسجيل 4507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 132048 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 3170 حالة تعافي ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 87890 حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1011 حالة .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43147 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1897 حالة.
"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-06-15
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 يونيو 2020، تسجيل 4507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 132048 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 3170 حالة تعافي ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 87890 حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1011 حالة .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43147 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1897 حالة.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
03:34 PM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:31 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 يونيو 2020، تسجيل 4507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 132048 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 3170 حالة تعافي ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 87890 حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1011 حالة .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43147 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1897 حالة.