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"طالبان" تعترف بإخضاع أجانب للاستجواب قبل السماح لهم بالمغادرة

نفت خطف عناصرها لأي شخص غير أفغاني

نفى مسؤول في حركة طالبان، اليوم (السبت)، خطف عناصر لأي أجنبي، غير أنه أقر بإخضاع بعضهم للاستجواب قبل خروجهم من البلاد.

ونسبت "رويترز" إلى المسؤول قوله: "مقاتلو الحركة لم يخطفوا أي أجنبي لكن بعض الأجانب يخضعون للاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة أفغانستان، سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس".

واستبعد وقوع حوادث خطف لأجانب خلال الفترة المقبلة.

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"طالبان" تعترف بإخضاع أجانب للاستجواب قبل السماح لهم بالمغادرة
سبق

نفى مسؤول في حركة طالبان، اليوم (السبت)، خطف عناصر لأي أجنبي، غير أنه أقر بإخضاع بعضهم للاستجواب قبل خروجهم من البلاد.

ونسبت "رويترز" إلى المسؤول قوله: "مقاتلو الحركة لم يخطفوا أي أجنبي لكن بعض الأجانب يخضعون للاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة أفغانستان، سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس".

واستبعد وقوع حوادث خطف لأجانب خلال الفترة المقبلة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:45 PM

"طالبان" تعترف بإخضاع أجانب للاستجواب قبل السماح لهم بالمغادرة

نفت خطف عناصرها لأي شخص غير أفغاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مسؤول في حركة طالبان، اليوم (السبت)، خطف عناصر لأي أجنبي، غير أنه أقر بإخضاع بعضهم للاستجواب قبل خروجهم من البلاد.

ونسبت "رويترز" إلى المسؤول قوله: "مقاتلو الحركة لم يخطفوا أي أجنبي لكن بعض الأجانب يخضعون للاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة أفغانستان، سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس".

واستبعد وقوع حوادث خطف لأجانب خلال الفترة المقبلة.

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