النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
12:57 AM

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,218

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,699

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!!

التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة