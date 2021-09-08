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أسعار النفط تستقر.. وبرنت دون 72 دولارًا للبرميل

بعد انخفاض.. المستثمرون راجعوا تقييم توقعات الطلب

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين؛ حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب التي خيّمت عليها عودة تفشي كوفيد-19 في العديد من المناطق.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 68 دولارًا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها بأكثر من 2٪ خلال الجلستين الماضيتين. أما خام القياس العالمي برنت فاستقر دون 72 دولارًا للبرميل.

وفي حين أن هناك جيوبًا من الطلب القوي الناشئة في بعض المناطق بما في ذلك أوروبا؛ فقد أدى متغير دلتا سريع الانتشار للفيروس، إلى تجديد الإغلاق في مناطق أخرى من العالم. كما أن قوة الدولار جعلت السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة.

ووفق "رويترز" انخفض النفط إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ100 يوم؛ بينما اتسعت الفجوة فوق مؤشر 50 يومًا، وهي إشارة هبوطية قد تشهد مزيدًا من البيع.

وتوقف الارتفاع الحاد للنفط من أعماق الوباء؛ حيث أدى انتشار دلتا إلى الحد من استهلاك الوقود. ومع ذلك، تمكنت الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) من احتواء تفشي الفيروس المتغير، وهناك توقعات بأن السوق ستشدد حتى نهاية العام.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تستقر.. وبرنت دون 72 دولارًا للبرميل
سبق

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين؛ حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب التي خيّمت عليها عودة تفشي كوفيد-19 في العديد من المناطق.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 68 دولارًا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها بأكثر من 2٪ خلال الجلستين الماضيتين. أما خام القياس العالمي برنت فاستقر دون 72 دولارًا للبرميل.

وفي حين أن هناك جيوبًا من الطلب القوي الناشئة في بعض المناطق بما في ذلك أوروبا؛ فقد أدى متغير دلتا سريع الانتشار للفيروس، إلى تجديد الإغلاق في مناطق أخرى من العالم. كما أن قوة الدولار جعلت السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة.

ووفق "رويترز" انخفض النفط إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ100 يوم؛ بينما اتسعت الفجوة فوق مؤشر 50 يومًا، وهي إشارة هبوطية قد تشهد مزيدًا من البيع.

وتوقف الارتفاع الحاد للنفط من أعماق الوباء؛ حيث أدى انتشار دلتا إلى الحد من استهلاك الوقود. ومع ذلك، تمكنت الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) من احتواء تفشي الفيروس المتغير، وهناك توقعات بأن السوق ستشدد حتى نهاية العام.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
09:37 AM

أسعار النفط تستقر.. وبرنت دون 72 دولارًا للبرميل

بعد انخفاض.. المستثمرون راجعوا تقييم توقعات الطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين؛ حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب التي خيّمت عليها عودة تفشي كوفيد-19 في العديد من المناطق.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 68 دولارًا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها بأكثر من 2٪ خلال الجلستين الماضيتين. أما خام القياس العالمي برنت فاستقر دون 72 دولارًا للبرميل.

وفي حين أن هناك جيوبًا من الطلب القوي الناشئة في بعض المناطق بما في ذلك أوروبا؛ فقد أدى متغير دلتا سريع الانتشار للفيروس، إلى تجديد الإغلاق في مناطق أخرى من العالم. كما أن قوة الدولار جعلت السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة.

ووفق "رويترز" انخفض النفط إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ100 يوم؛ بينما اتسعت الفجوة فوق مؤشر 50 يومًا، وهي إشارة هبوطية قد تشهد مزيدًا من البيع.

وتوقف الارتفاع الحاد للنفط من أعماق الوباء؛ حيث أدى انتشار دلتا إلى الحد من استهلاك الوقود. ومع ذلك، تمكنت الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم) من احتواء تفشي الفيروس المتغير، وهناك توقعات بأن السوق ستشدد حتى نهاية العام.

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