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الصين تسجّل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد سجّلت 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 26 من الإصابات الجديدة كانت محلية، وسجل البر الرئيس الصيني حتى يوم الجمعة 96758 إصابة بالفيروس، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتاً عند 4636.

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الصين تسجّل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد سجّلت 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 26 من الإصابات الجديدة كانت محلية، وسجل البر الرئيس الصيني حتى يوم الجمعة 96758 إصابة بالفيروس، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتاً عند 4636.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:18 AM

الصين تسجّل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البلاد سجّلت 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن 26 من الإصابات الجديدة كانت محلية، وسجل البر الرئيس الصيني حتى يوم الجمعة 96758 إصابة بالفيروس، في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتاً عند 4636.

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