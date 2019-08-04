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شاهد كيف استقبلت المدينة 8 درّاجين بريطانيين عبروا 17 دولة ليصلوا إليها

رحلة استغرقت 60 يوماً انطلاقاً من لندن قطعوا فيها 6500 كم .. هنا "جادة قباء"

وصل، مساء أمس، 8 درّاجين بريطانيين إلى المدينة المنوّرة؛ حيث تمّ استقبالهم في جادة قباء من قِبل بعض الجهات المعنية؛ وذلك بعد رحلة استغرقت 60 يوماً على متن درّاجاتهم الهوائية انطلاقاً من لندن لأداء فريضة الحج.

وقطع الدرّاجون 6500 كيلو متر مروراً بـ 17 دولة خلال 60 يوماً، فيما استقبلتهم مساء أمس في المدينة المنوّرة جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنوّرة بالورد وماء زمزم وتمور العجوة، كما شارك عديدٌ من الجهات ذات العلاقة في استقبالهم وسط حضور عديدٍ من وسائل الإعلام.

يُذكر أن جادة قباء شهدت، مساء أمس، احتفالاً بوصول 8 درّاجين بريطانيين إلى المدينة المنوّرة قَدِموا في رحلة من بلادهم على متن درّاجاتهم الهوائية لأداء الفريضة.

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شاهد كيف استقبلت المدينة 8 درّاجين بريطانيين عبروا 17 دولة ليصلوا إليها
سبق

وصل، مساء أمس، 8 درّاجين بريطانيين إلى المدينة المنوّرة؛ حيث تمّ استقبالهم في جادة قباء من قِبل بعض الجهات المعنية؛ وذلك بعد رحلة استغرقت 60 يوماً على متن درّاجاتهم الهوائية انطلاقاً من لندن لأداء فريضة الحج.

وقطع الدرّاجون 6500 كيلو متر مروراً بـ 17 دولة خلال 60 يوماً، فيما استقبلتهم مساء أمس في المدينة المنوّرة جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنوّرة بالورد وماء زمزم وتمور العجوة، كما شارك عديدٌ من الجهات ذات العلاقة في استقبالهم وسط حضور عديدٍ من وسائل الإعلام.

يُذكر أن جادة قباء شهدت، مساء أمس، احتفالاً بوصول 8 درّاجين بريطانيين إلى المدينة المنوّرة قَدِموا في رحلة من بلادهم على متن درّاجاتهم الهوائية لأداء الفريضة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:52 PM

شاهد كيف استقبلت المدينة 8 درّاجين بريطانيين عبروا 17 دولة ليصلوا إليها

رحلة استغرقت 60 يوماً انطلاقاً من لندن قطعوا فيها 6500 كم .. هنا "جادة قباء"

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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6,294

وصل، مساء أمس، 8 درّاجين بريطانيين إلى المدينة المنوّرة؛ حيث تمّ استقبالهم في جادة قباء من قِبل بعض الجهات المعنية؛ وذلك بعد رحلة استغرقت 60 يوماً على متن درّاجاتهم الهوائية انطلاقاً من لندن لأداء فريضة الحج.

وقطع الدرّاجون 6500 كيلو متر مروراً بـ 17 دولة خلال 60 يوماً، فيما استقبلتهم مساء أمس في المدينة المنوّرة جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنوّرة بالورد وماء زمزم وتمور العجوة، كما شارك عديدٌ من الجهات ذات العلاقة في استقبالهم وسط حضور عديدٍ من وسائل الإعلام.

يُذكر أن جادة قباء شهدت، مساء أمس، احتفالاً بوصول 8 درّاجين بريطانيين إلى المدينة المنوّرة قَدِموا في رحلة من بلادهم على متن درّاجاتهم الهوائية لأداء الفريضة.

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